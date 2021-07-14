Эксперт рассказал, чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину

Встреча в Петербурге, которую запросил Александр Лукашенко у Владимира Путина вызвана необходимостью срочных платежей по набранным кредитам, считает эксперт Игорь Юшков.

Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

Официально было сообщено, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Петербурге 13 июля решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. Это примерно 127 долларов за тысячу кубометров, что несомненно, очень выгодно для Минска. В Европе цена на трубопроводный газ растет и, в среднем, уже превышает 250 долларов за тыс. кубометров.

Как формируется цена на газ для Белоруссии

В комментарии для Pravda. Ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что вопрос о цене на газ с Белоруссией — это вопрос политической договоренности.

По словам эксперта, между "Газпромом" и Белоруссией есть коммерческий контракт с ценой на газ примерно 150 долларов за тыс. кубометров, что является тоже довольно низкой ценой. Это объясняется тем, что Белоруссия продала "Газпрому" свою газотранспортную систему, и в обмен на это получила выгодный контракт, где привязка идет не к мировым ценам.

"Формула цены такая — берется тариф на газ в Ямало-Ненецком автономном округе, а это самый низкий тариф среди субъектов Российской Федерации, и суммируется с тарифом на доставку газа от Ямала на границу с Белоруссией", — сказал Игорь Юшков.

Цена на газ — политическая победа Лукашенко

Но в дополнение к этому есть политические причины формирования цены на газ, продолжил эксперт.

"С 2018 года была политическая договоренность о том, что Россия дает фиксированную стоимость газа для Белоруссии — примерно по 130 долларов за тысячу кубов. И эта цена уже существует фактически 4 года, и мы видим, что продлили ее на пятый год — на 2022 год", — сказал Игорь Юшков.

По его словам, в прошлом году в Европе стоимость газа падала в моменте чуть ли не до 40 долларов за тыс. кубометров, тем не менее, по итогам года средняя цена поставки российского газа в Европу составила 143 долларов за тысячу кубометров. То есть на 13 долларов дороже, чем покупала Беларусь.

"Поэтому даже в прошлом кризисном году и то белорусы выиграли от этой цены. В этом же году они сэкономят примерно под 200 долларов на каждую тысячу кубов. Потому что средняя цена по 2021 году, я думаю, что выйдет больше, наверное, по 300 долларов за тысячу кубов при поставках в Европу. А у белорусов так и остается 130. Поэтому они, конечно, сэкономят. И это определенная победа для Минска", — отметил эксперт.

Главный вопрос — погашение кредитов Минска

Отмечая, что встреча длилась около пяти часов, и это при том, что её не было в графике Путина, а значит, она была срочная и неотложная, Игорь Юшков заметил, что цена на газ не была основным вопросом для переговоров.

"Я думаю, что Москва спокойно идет на то, чтобы сохранить эти 130 долларов за тысячу кубов, и это не основной вопрос. Основной вопрос переговоров был по поводу кредитов. Наверное, у Минска просто подходит срок возврата старых кредитов, и надо было заручиться поддержкой Москвы — что Москва выдаст новые кредиты, чтобы белорусы вернули старые. Это некий взаимозачет произошел. Плюс белорусы отдают кредиты китайцам и европейцам, даже американцам - они брали у них в какой-то момент. Евробонды гасят. А новые кредиты ни Китай, ни Европа, ни США, конечно, им не дают. Поэтому всё, что они должны другим участникам, они теперь будут отдавать за счет новых российских кредитов. Вот об этом, я думаю, ездил договариваться Лукашенко", — сказал Игорь Юшков.

Финансовое положение Белоруссии

Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%, сообщило Министерстве финансов Белоруссии.

В январе — марте привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $171,5 млн, в том числе $122,7 млн — правительства России, $40,3 млн — МБРР, $8,3 млн — Экспортно-импортного банка Китая, $0,2 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе — марте составило $568,7 млн, из которых $242,7 млн — правительству России, $189,9 млн — банкам Китая, $112,1 млн — ЕФСР, $22 млн — МБРР, $1,5 млн — ЕБРР и СИБ, $0,5 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Белоруссия направила правительству России осенью прошлого года официальную заявку на рефинансирование государственного долга в 2021 году, сообщил источник "Интерфакс-Запад" в финансовых кругах, знакомый с процессом переговоров. По его словам, сумма к выплате Минском в текущем году составляет $600 млн. Белоруссия просит предоставить средства на рефинансирование сроком на 15 лет, отметил собеседник агентства.

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair. Доходность по ним растёт, а возможности Минска по рефинансированию валютного долга сокращаются.

Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России

В мае этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд руб. в целях "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь". Правительству страны поручено привлечь эту сумму в 2021–2023 годах на срок не меньше трех лет.

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