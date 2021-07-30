Ни отчёта, ни видео: почему США отмолчались по встрече Байдена с Тихановской

Джо Байден нашёл 15 минут, чтобы принять в среду Светлану Тихановскую, хотя встреча не планировалась. Однако по итогам встречи США отмолчались, чтобы не нарушать хрупкий баланс отношений с Россий, считает эксперт Андрей Суздальцев.

США выполнили свой моральный долг

Сначала о состоявшейся встрече сообщила белорусский политик, а затем подтвердил американский президент. Он написал, что "для него было честью встретиться с Тихановской в Белом доме". Также он добавил, что "Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека".

Тихановская была более словоохотлива.

"Как белоруска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему. Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — написала она в своём Телеграм-канале.

Так же было заявлено что:

Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас.

Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны.

Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий.

Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Деньги получит белорусская эмиграция, а не "повстанцы"

В комментарии для Pravda. Ru специалист по Белоруссии, политолог Андрей Суздальцев отметил, что Тихановская выехала в США "больше с целью" получить финансирование под свой штаб, который "довольно разросся". По словам политолога, США пообещали выделить 30 миллионов долларов, но это деньги не для "десятков тысяч" подпольных активистов, а на содержание белорусской эмиграции в Польше, Литве, Германии, Англии.

Эти деньги Тихановская "получит, в лучшем случае, может быть, где-то там к зиме", сказал Андрей Суздальцев.

Для Тихановской эта встреча означала повышение её статуса в Европе и увеличила её претензии на лидерство сопротивлению Александру Лукашенко, отметил он.

А что подумает Путин?

Американская сторона по итогам встречи отмолчалась, отсутствует видео, продолжил Андрей Суздальцев, это говорит о том, что "сделано максимально, чтобы не разрушить то понимание, которое возникло между Владимиром Путиными Джо Байденом на встрече 16 июня в Женеве".

"Там поднимался вопрос о Белоруссии, о Лукашенко. И Владимир Путин заверил Джо Байдена, что это проблема российской юрисдикции, российских сил влияния. Байден в этом плане очень аккуратно встретился с Тихановской. Он поддержал основные требования оппозиции, главные из них — освобождение более 500 человек, которые являются политическими заключенными, и расследование убийств демонстрантов в ходе протестов", — сказал политолог.

Лукашенко лишился "западного крыла"

Что касается президента Александра Лукашенко, то, по словам эксперта, в какой-то степени эта встреча — это "пропагандистский удар" по нему.

"Он традиционно шантажировал Россию своими связями с Западом. Сейчас связи с Западом нет. Поэтому, конечно, встреча Тихановской с президентом США это ещё удар. У него нет одного крыла — западного. А влияние России сейчас резко выросло. Это его крайне беспокоит, потому что никакой интеграции он не планирует", — отметил политолог.

"На самом деле на что рассчитывает Лукашенко? Он рассчитывает на то, что противоречия между Западом и Россией будут расти и его спасёт извечное Запада стремление надавить на Россию, на Путина, прежде всего. Его не раз это спасало, на самом деле", — добавил Андрей Суздальцев.

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала не визит Тихановской, а её рассказ о восхитительном печеньем, которым её угостил Байден.

Захарова провела аллюзию со сказкой Гайдара: "Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется".

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