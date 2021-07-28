Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме

Президент США Джо Байден провёл в Белом доме аудиенцию с белорусской оппозиционной домохозяйкой Светланой Тихановской. Оба явно остались довольны беседой.

Сейчас, когда уже полностью стало понятно, что проект "Светлана Тихановская" является продуктом западных стран, и ими же финансируется вся её "оппозиционная деятельность", встреча белорусской домохозяйки с "лидером свободного мира и оплота демократии" не выглядит как нечто из ряда вон выходящее. Итак, президент США Джо Байден в среду, 28 июля, принял у себя в Белом доме "президента Свету".

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", — заявил Джо Байден в своём Twitter по окончании аудиенции.

Оппозиционная домохозяйка, в свою очередь, подробно поделилась своими (своими ли?) чувствами и мыслями после встречи с президентом США. "Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан", — заявила она.

"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Моральный долг США — поддержать нас", — сообщается в Telegram-канале Тихановской.

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