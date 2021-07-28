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Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Политика » Власть » Правительство

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими поездки белорусской оппозиционерки по всему миру на "псевдоофициальные мероприятия”, несмотря на пандемию COVID-19.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью украинскому YouTube-блогеру Анатолию Шарию.

Представитель российского МИД задалась вопросом: почему экс-кандидат в президенты Белоруссии "находится, как у себя, в Госдепартаменте США несмотря на то, что не является профессиональным политиком или политологом.

"Потому что Тихановская, как мы ее понимаем, полностью финансируется Западом. Это и жилье, и полеты, и соответствующая инфраструктура, — сказала Захарова. — И всё это в период ограничений из-за ковида. Ее путешествия, экскурсии, псевдоофициальные мероприятия не прекращались буквально ни на один месяц".

Захарова добавила, что Тихановская была принята главами государств на официальных и высоких встречах в международных организациях несмотря на то, что она не является лидером страны, и отметила, что Запад дал ей "особый статус”.

"В одних странах она практически признана главой государства, а в других рассматривается как политическая фигура и представитель чаяний всей Беларуси”, — пояснила Захарова.

Напомним, после своего провала на выборах Тихановская путешествует по всему миру, надеясь заручиться поддержкой и побудить иностранные государства объединиться против белорусского президента Александра Лукашенко. В настоящее время она находится в США и в последние дни встречалась с НПО, политиками и даже советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Находясь в Вашингтоне, "болеющая за белорусов" домохозяйка попросила американских лидеров ввести дополнительные санкции против ее родной страны.

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