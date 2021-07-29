Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес

Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Они недовольны внешней политикой Литвы. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.

Ждите 40 тысяч мигрантов в Литве

Нетерпимая к инородцам и инфантильная Литва в ужасе от трёх тысяч мигрантов, которых она не может никому отдать. Глава Службы охраны государственной границы прибалтийской республики Рустам Любаев предполагает, что надо будет строить лагерь на 40 тысяч человек.

И это не те мигранты, которые распределяются по квоте ЕС , и от которых можно отказаться, а "собственные" — из Белоруссии, к которой после антибелорусских демаршей Вильнюса уже не придёшь с просьбой "уладить" вопрос, как любит говорить Дональд Трамп.

Литва уже объявила чрезвычайное положение в приграничных районах. Официальные лица страны считают, что усиление миграционных потоков — это организованная акция Минска.

Может быть, это и так, потому что мигранты почему-то не едут в Латвию или Польшу, и тогда это довольно удачный ход президента Александра Лукашенко.

Удачный, потому что он наказал Литву не деньгами — деньги найдутся в ЕС, он наказал Литву перспективой крупных протестов, так сказать, ответил "баш на баш".

Поляки Литвы активно протестуют против мигрантов

Особенно накалена ситуация в Шальчининкайском районе, где проживают, в основном, поляки.

В посёлке Девенишкес (население 500 человек) они уже дежурят днем ​​и ночью, карауля местное бывшее профессионально-техническом училище, где планируется разместить около полутора тысяч мигрантов.

Протестующие из Девенишкеса собрались в воскресенье в Вильнюсе у Дома правительства.

"Наше правительство почему-то ищет способы, где и как их (мигрантов) разместить, заселить наши территории и заставить нас жить с ними, но совсем не защищает нас. Вы не представляете, как это страшно, когда вы выходите утром и не знаете — может быть, в здании кто-то есть. Иногда можно увидеть до десятка людей, идущих по полям. А мы живем в 3 км от границы", сказала одна из выступивших на митинге активисток.

В другом городе района — Руднинкае, население также ежедневно собирается на прилегающем полигоне, тем самым выражая недовольство планами разместить здесь полторы тысячи мигрантов. В понедельник люди пытались воспрепятствовать проникновению на полигон госслужб. Участники акции были насильно вытеснены сотрудниками службы безопасности с перекрытой дороги.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что страсти по поводу размещения мигрантов в Шальчининкайском районе намеренно разжигаются, и обвинила в этом депутата Европарламента Валдемараса Томашевскиса из Союза христианских семей Литвы и Польши (LLRA-KŠS). Представители этой партии возглавляют Шальчининкайское самоуправление.

Литовское правительство провоцирует поляков

Однако Томашевский отверг критику, сообщает 15min.lt

"Это была стихийная акция. Можно понять людей, их отчаяние, когда с ними не разговаривают. Это хорошо, и именно так должно работать гражданское общество, мы не живем в странах, которые часто критикуем за то, что они не способствуют развитию гражданского общества. Мы должны это поощрять ", — сказал депутат.

Томашевскис предложил Шимоните съездить в Шальчининкай и попытаться уговорить местные власти разместить мигрантов на свалке или в бывшей тюрьме.

Однако в связи с ситуацией в Девенишкесе он высказался категорично: в бывшем профучлище — никаких мигрантов.

"Нарушена куча законов, наши международные обязательства — Европейская хартия самоуправления, интересы местного сообщества. Это определенно провокация. Мы однозначно сделаем все возможное, чтобы защитить людей ", — сказал он.

Не пора ли Литве изменить внешнюю политику

Политик также подверг критике жесткую позицию властей Литвы по отношению к Белоруссии.

"Нам нужно изменить нашу внешнюю политику, нам нужно начать разговаривать с нашей соседкой Беларусью, мы должны были разговаривать уже давно, мы не можем не разговаривать с нашими соседями, мы не можем сжигать мосты", — сказал глава LLRA-KŠS.

Ему ответили в правительстве Литвы. В четверг президент Гитанас Науседа собрал лидеров парламента и правительство, чтобы обсудить миграционный кризис.

Все собравшиеся пришли к мнению, что внешнюю политику Литвы по отношению к Белоруссии они менять не будут, а, по словам Шимоните, полицейские "не должны тратить время на разговоры с людьми, которые хотят протестовать нецивилизованными способами".

Неспокойно и в литовских районах

26 июля в бывшей Веребейской школе в Алитусском районе начался бунт нелегальных мигрантов. В местной администрации сообщили, что мигранты отказались от еды и потребовали освободить их из лагеря.

Жители города Капчаместис Лаздийского района в шоке от поведения мигрантов.

"Такое ощущение, что они там ввели свой порядок. Женщины для них — пустое место. Они регулируют, кому есть, что есть и, видимо, там уже формируются какие-то группы: кто лидеры, а кто — прислуживают им", — сказала одна из женщин, которые готовили мигрантам еду.

Она в шоке, что в возвращённых термосах нашла мочу и экскременты.

"В городе царит напряженность. Мы не против помощи, но нас обижает то, что общество не было проинформировано об этом. Мы до сих пор не знаем, к чему готовиться и чего ждать, как долго они (мигранты) здесь пробудут. Нам уже пришлось закрыть дошкольную группу, потому что мы передали помещения под нелегальных мигрантов", — сказала сотрудница городской администрации Рамина Караускене.

Бизнес отказывается безвозмездно строить стену с Белоруссией

Страдает в Литве от политики руководства не только население приграничных районов, но и бизнес, и не только от санкций против Белоруссии, но и от неадекватных приглашений — безвозмездно построить стену на границе.

"Большое количество компаний, участвующих в государственных закупках, не могут внести финансовый вклад в строительство такой стены безвозмездно. Строители несут убытки, поэтому они больше не могут быть донорами или спонсорами строительства стены сегодня. Это должно быть обеспечено за счет государственных средств ", — сказал изданию 15min. lt председатель Ассоциации строителей и вице-президент Конфедерации промышленников Далюс Гедвилас,

Глава Satus Baltic Томас Гренчявичюс добавил в интервью газете, что "предлагать легко, но реализовать — очень сложно". Он сообщил, что не знает ни одной строительной компании, которая "охотно горела бы желанием построить стену".

Что же, видимо, запасы колючей проволоки от Яценюка, который тоже обещал, но не сподобился построить стену с Россией, долго пролежат без дела и в Литве.

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