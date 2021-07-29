Санкции США додушат в Белоруссии то, что недодушил ЕС, понадеялась Тихановская

"Президентка Белоруссии в изгнании" Светлана Тихановская поделилась соображениями, как должен выглядеть "ненасильственный переход к демократии" в её стране.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и мать двоих детей Светлана Тихановская находится в США уже без малого две недели. За это время она успела встретиться с президентом США Джо Байденом и первыми лицами его администрации — госсекретарём США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд, советником госдепартамента Дереком Шолле и помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. О возможных последствиях этих встреч для её родины Тихановская рассказала в интервью американскому телеканалу CNN.

Оппозиционная домохозяйка, в частности, заявила, что не получила от Байдена никаких обещаний, но уверена, что он выполнит всё, о чём они говорили. А переговорить они, по её словам, успели о многом за те 10-15 минут, что президент США уделил белорусской оппозиционерке. Но самое главное:

"Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС", — очень "патриотично" заявила Тихановская.

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