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"Сумасшедшие политики" - Лукашенко про чиновников ЕС

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Санкции и поддержка оппозиционных движений из-за рубежа толкают Европу на опасный путь, заявил Александр Лукашенко.

"Сумасшедшие политики" - Лукашенко про чиновников ЕС

В интервью телеканалу Sky News Arabia президент Белоруссии заявил, что "европейцы направляют гибридную войну против США, России и даже Китая”.

Называя лидеров стран ЕС "сумасшедшими политиками”, зависимыми от США, Лукашенко утверждал, что их подход к Москве, Минску и Пекину "не просто создает очаг напряженности — они подталкивают к третьей мировой войне”.

Напомним, недавняя посадка в минском аэропорту рейса Ryanair, проходящему через воздушное пространство страны и последовавший за этим арест экс-редактора канала Nexta Романа Протасевича "аукнулось" для Белоруссии рядом новых политических санкций.

Этот инцидент быстро перерос в крупную ссору с ЕС, и Брюссель назвал его "пиратством, спонсируемым государством”. С тех пор ряд авиакомпаний отказались летать через белорусское воздушное пространство, а национальная авиакомпания страны "Белавиа" столкнулась с ограничениями на полеты.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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