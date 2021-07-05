Что решает поездка Лукашенко в Крым

Александру Лукашенко уже открыто намекают из Кремля, что пора определяться с признанием Крыма российским. Час икс приближается.

Лукашенко Кремль пригласил в Крым

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, "ждут ли президента Белоруссии в Крыму, ответил, что "конечно, ждем".

В свою очередь глава республики Сергей Аксёнов заявил, что Лукашенко будут рады принять на полуострове, где он почувствует себя как дома. По его словам, Белоруссия может войти в историю как первая в Европе страна, которая чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Москва и Минск прорабатывают вопрос об организации прямых авиарейсов в Крым. Это случилось после закрытия, Украиной и Польшей неба для белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" в связи с арестом блогера Романа Протасевича.

"Украина закрыла для нас небо, где у нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре", — напомнил президент.

"Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", — подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее, генеральный директор компании Игорь Чергинец заявил, что "Белавиа" пока не планирует выполнять полёты в Крым. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Сегодня их нет, так в чём же дело?

Лукашенко — ас "многовекторности"

Александр Лукашенко — очень хитрый и изобретательный политик с большим опытом лавирования во власти. Он пережил шесть президентских выборов, на которых получал более 80% голосов. После последнего кризиса, когда в нарисованные проценты люди не поверили, он инициировал разработку поправок к Конституции, которые позволят ему оставаться у власти, уступив место президента преемнику.

Лукашенко пользуется тем, что позиция Белоруссии очень важна и для России, и для Запада. У России есть стратегические интересы, которые она должна защищать. Сюда входит обеспечение доступа к воздушному пространству и военным базам Белоруссии, использование её радаров для общей противовоздушной обороны и сохранение контроля над нефте- и газопроводами, проходящими через Белоруссию на экспортные рынки в Европе.

Для Запада выход Белоруссии из союзного государства с Россией обеспечит плацдарм для наступления на Россию по всем направлениям, включая военные.

Час икс всё ближе

В последнюю неделю Лукашенко на неделе сделал много громких заявлений. И о том, что перекрывает границу с Украиной, так как оттуда идёт по-прежнему много оружия, и о якобы готовившемся нападении на российский военный объект в Валуйках, и о претензиях к Германии, которая якобы провела "масштабную антитеррористическую операцию" против его страны.

Наибольшую реакцию в России вызвало заявление Лукашенко о том, что нужно начать разработку "Программы интеграции союзного государства до 2030 года", хотя дорожные карты до сих пор не приняты. Судя по всему, именно это высказывание вызвало приглашение Пескова посетить Крым. То есть определиться с позицией.

Главная движущая сила этих игрищ Лукашенко — заставлять интересантов идти на уступки, выторговывая привилегии. И получается: и санкции ЕС не такие уж всеобъемлющие, и Москва уступает по цене на газ и нефть, выделяет кредиты.

Если же Москва закрутит гайки, например, повысив цену на газ, в ЕС тут же поступит сигнал о том, что Лукашенко готов к реформам. Следующим самолетом в Минск прибывает делегация ЕК, готовая спонсировать и поддержать новую инициативу реформ. В этом сценарии предполагается, что Россия воспримет ситуацию как явную угрозу своей безопасности. Это предполагает силовое смещение Лукашенко, вероятно, определённые силовики в Белоруссии уже к этому готовы.

Посмотрим, как сильно Лукашенко нужны кремлёвские деньги для Белоруссии или важнее собственный банковский счет где-нибудь на Западе. Или всё же имеется расчет на деньги Брюсселя (Украина их так и не получила), но тогда надо проводить перевыборы.

С другой стороны, нельзя тянуть и с утверждением дорожных карт. В России после сентябрьских выборов в Госдуму начнутся экономические реформы, в которые Белоруссия либо будет вписана своими предприятиями в рамках утвержденных дорожных карт, или нет. И ждать в Кремле не будут, поскольку реализация этой программы вопрос стратегический.

Движение к союзному государству означает признание Крыма российским

Как сказал Pravda.Ru политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, российское руководство поддержало Лукашенко после "проигрыша выборов" и помогло ему удержать власть выделив ещё 1, 5 млрд. долларов кредита, но ответных шагов не дождалось.

"Мы ждали, что Белоруссия со своей стороны сделает некоторые шаги нам навстречу как союзник, защитник экономической интеграции. Но оказалось, что Александр Григорьевич воспринимал это как совершенно естественную поддержку себе и никакого шага навстречу России в этот год не сделал и тянет с принятием дорожных карт по интеграции", — отметил Андрей Суздальцев.

Политолог уверен, что для российского общества очень важно, есть у нас союзник или нет и вопрос о принадлежности Крыма — это лакмусовая бумага этого вопроса.

"Получается, что одна часть союзного государства принимает в свой состав Крым, а другая часть не признает этого. Значит, никакого союзного государства нет. И вот этот вопрос стал триггером всех наших взаимоотношений. Мы их развиваем, двигаемся вперед, но Белоруссия превращается постепенно в Украину-2. Поэтому наше правительство, чётко ориентируясь на настроения российского населения, поставило этот вопрос очень аккуратно о признании Крыма перед Лукашенко", — сказал Андрей Суздальцев.

Он обратил внимание, что Лукашенко на это приглашение не отвечает, так как ему трудно стало сохранять баланс между Россией и Западом.

"Ему сейчас, конечно, тяжело. Он прекрасно понимает, что если он приедет в Крым, то, конечно, дорога на Запад ему окончательно закрыта. И он этого очень не хочет. Он считает, что Запад ненавидит Россию, ненавидит Путина, и это дает ему шанс выжить. А с другой стороны - что Россия его в любом случае простит. Я уверен, что он сейчас уклонится и не поедет в Крым и не признает возвращение Крыма в состав России. Более того, что на белорусском телевидении Крым до сих пор считается территорией Украины. Вот такой "союзник", — сказал Андрей Суздальцев.

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