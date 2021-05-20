Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан

Северная Македония не захотела говорить о геополитике и потребовала от Жозепа Борреля обсуждения её членства в ЕС.

Боррель захотел поговорить о геополитике с Балканами

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррелл собрал балканских лидеров на неформальный обед, на котором присутствовал комиссар по вопросам расширения Евросоюза Оливер Уорхи.

Боррель хотел поговорить, как он сам сказал в своей вступительной речи, "не только с точки зрения присоединения некоторых стран Западных Балкан к Евросоюзу, но и с точки зрения геополитического подхода всего региона".

"Основная цель — поговорить с нашими региональными партнерами, выслушать их мнения, понять их озабоченность, понять их идеи и вместе подумать о том, как мы можем лучше работать в нашем общем будущем", — сказал Боррель на обеде.

Однако лидер Северной Македонии Зоран Заев, воспользовался случаем и заявил, что надо говорить не о геополитике, а о членстве его государства в ЕС.

Северная Македония выполнила все свои обязательства, изложенные в критериях членства в ЕС, что Европейская комиссия признала, поэтому необходимо "выполнить обещание без промедления", говорится в заявлении пресс-службы Заева, приуроченном к встрече с Боррелем.

Ранее Заев отметил:

"ЕС — это тот, кто должен принять решение. Мы проявили европейские манеры и ответственность, пошли на серьезный риск, ожидаем соответствующей реакции со стороны ЕС. На этот раз мы имеем дело с ЕС, у нас есть двустороннее соглашение с Болгарией, которое в значительной степени реализовано. Наш долг — быть реалистами, реалистично говорить о проблеме. Я ожидаю, что Европа, наконец, сдержит свое слово, потому что это вопрос её достоинства", цитирует болгарская газета "Труд".

Действительно, даже российского дипломата в знак солидарности с Чехией Заев выслал, лояльность ЕС — везде, а вопрос о членстве заморожен.

Вето Болгарии на вступление Македонии в ЕС

Сначала Северная Македония не могла вступить в ЕС из-за позиции Греции. В Афинах опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к Греции, в которой есть одноименная провинция. В июне 2018 года Скопье наконец согласился изменить название страны на Северную Македонию, надеясь тем самым положить конец спорам и ликвидировать все препятствия на пути республики в ЕС и НАТО.

Но теперь на пути Скопье стоит София. которая является членом ЕС с 2007 года. И. о министра иностранных дел Болгарии Светлан Стоев заявил, что София не изменит своей позиции в споре с Македонией, что было поддержано декларацией предыдущего парламента. В Болгарии после выборов продолжается правительственный кризис, новый кабинет не сформирован, грядут внеочередные парламентские выборы.

Суть претензий Болгарии к Северной Македонии

Болгарские власти призывают руководство Северной Македонии "порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии". В Болгарии считают, что жители Северной Македонии являются болгарами и говорят на болгарском языке, однако им искусственно навязали македонскую идентичность в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии.

Во время Второй мировой войны Болгария, выступавшая на стороне Третьего рейха, оккупировала часть югославской территории, которая сегодня является Северной Македонией. В северомакедонских учебниках истории этот период называют "болгарской фашистской оккупацией".

Официальная София же, в свою очередь, утверждает, что болгарские войска "освободили" братьев в Северной Македонии.

Что можно македонцам — нельзя крымчанам

Зоран Заев заявил, что Македония не поступится своей идентичностью: язык "не является критерием признания или непризнания в Европе в XXI веке".

"Право народов на самоопределение нельзя отрицать", — указал он.

Конечно, это несомненно другое, так как крымчанам в этом праве в ЕС отказано.

Комиссар по расширению ЕС Оливер Уорхи заявил, что если София и Скопье не придут к соглашению, решение о членстве Северной Македонии в ЕС должен принять Совет ЕС. Предполагается, что решение будет принято 22 июня.

Ждём демаршей — либо от Болгарии, либо от Северной Македонии. Евросоюз от этого крепче не станет.

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