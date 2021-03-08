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Северная Македония получила "Спутник V" курьерской доставкой

Здоровье » Здравоохранение

Москва отправила через Белград первую партию вакцины "Спутник V"  для Северной Македонии.

Северная Македония получила "Спутник V" курьерской доставкой

Об этом пишет dnevnik.bg. В Скопье груз с 19 тыс. доз  в воскресенье встречал министр здравоохранения Венко Филипче вместе с послом России Сергеем Баздникиным. Македонец поблагодарил россиянина за его «личную приверженность» более быстрой доставке вакцины через курьерскую службу DHL.

Филипче пояснил, что этими вакцинами хронически больные люди будут иммунизированы в течение нескольких дней, и можно будет продолжить вакцинацию медицинских работников.  Сергей Баздникин отметил, что он надеется, что доступ к «бестселлеру» вакцины (как он назвал «Спутник V») будет имеет большое значение для спасения жизней и экономики страны.

Всего Северной Македонией заказано 200 тыс. доз "Спутника V".  По словам Филипче, «в ближайшие дни» станет ясно, когда они поступят. Он объяснил решение Скопье тем, что эта вакцина, как и другие, не имеет «противопоказаний» и что его страна приветствует любые средства, помогающие в борьбе с коронавирусом.

Вчера вечером из Европейского регулятора ( EMA) пришло с предупреждением о том, что странам ЕС следует дождаться одобрения российской вакцины, прежде чем её покупать. Северная Македония в ЕС не входит. 

Как сообщала "Правда.Ру" население Сан-Марино прививается российской вакциной Спутник V. Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку, но им отказывают. 

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Автор: Любовь Степушова
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