Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"

Население Сан-Марино прививается российской вакциной Спутник V. Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.

Сан-Марино прививает только "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V", к которой Европейский Союз относится холодно, в Сан-Марино — небольшой республике на Севере Италии ( не входит в ЕС) выбрана основной для прививочной кампании.

Страна сильно пострадала от пандемии, за неделю регистрируется 719 новых случаев заражения, что в экстраполяции на 100 000 жителей примерно в десять раз превышает уровень Германии и уступает лишь Чехии.

Москва быстро откликнулась на призыв о помощи и доставила 7500 доз вакцины.

Как сказал tagesschau. de эксперт по России Игорь Пелличчари из Университета Урбино, "Спутник V" — это инструмент внешней политики, с помощью которого завязываются или обновляются международные дружеские отношения.

"Сан-Марино вызвал ажиотаж несколько лет назад, когда государство с 34-тысячным населением — в отличие от Европейского Союза, отвергло санкции против Москвы", — сказал эксперт.

Пелличчари не считает, что Москва преследует экономические или финансовые интересы через сделку по вакцинам. Сан-Марино долгое время отличался "творческой финансовой политикой", однако, по словам профессора, значительного российского присутствия в экономическом и финансовом секторах страны нет.

Немцы, швейцарцы и итальянцы просят прививку в Сан-Марино

Как сообщает агентство Ansa, из соседних государств в Институт здравоохранения Сан-Марино поступают телефонные звонки с просьбой сделать прививку.

"Мне 50 лет, я живу в Швейцарии, в кантоне Тичино, и я хотел бы приехать в Сан-Марино, чтобы сделать прививки своей семье", говорится в одном из них.

Были получены сотни телефонных звонков: большинство из них из Италии, но также из Германии и Швейцарии, сообщает агентство. Швейцарец, как дальше ясно из сообщения Ansa, находится в группе риска, но не попадает ни в одну из категорий, которые до сих пор получили доступ к вакцинации в Швейцарии.

Однако ни один из запросов, каким бы тревожным он ни был, не был утверждён. Приоритет отдается жителям Сан-Марино.

"У нас нет намерений начинать вакцинационный туризм", — поясняют власти. "Полученные до сих пор дозы покрывают потребность, которая все еще далека от коллективного иммунитета. Мы будем отдавать приоритет гражданам Сан-Марино ", — заявили компетентные органы.

В настоящее время в Сан-Марино действует карантин, который предусматривает перевод учебных заведений на частичное дистанционное обучение, рестораны открыты только в полдень, маска обязательна даже на открытом воздухе, введён комендантский час с 22:00.