Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Михаил Амосов раскритиковал идею ликвидации маршруток в Петербурге
Квят станет резервным пилотом команды Формулы-1 "Альпин"
МИД РФ объяснил противоречивость "ковид-сертификации" в ЕС
Вандалы осквернили советский памятник-танк в Эстонии
Сергей Соседов раскритиковал Киркорова и Баскова
Аналитики Glassnode: майнеры не торопятся продавать биткойн
Биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей
Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью
Долг АСВ перед Центробанком снизился до 340 млрд рублей

Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"

Здоровье » Здравоохранение

Население Сан-Марино прививается российской вакциной Спутник V. Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.

Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"

Сан-Марино прививает только "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V", к которой Европейский Союз относится холодно, в Сан-Марино — небольшой республике на Севере Италии ( не входит в ЕС) выбрана основной для прививочной кампании.

Страна сильно пострадала от пандемии, за неделю регистрируется 719 новых случаев заражения, что в экстраполяции на 100 000 жителей примерно в десять раз превышает уровень Германии и уступает лишь Чехии.

Москва быстро откликнулась на призыв о помощи и доставила 7500 доз вакцины.

Как сказал tagesschau. de эксперт по России Игорь Пелличчари из Университета Урбино, "Спутник V" — это инструмент внешней политики, с помощью которого завязываются или обновляются международные дружеские отношения.

"Сан-Марино вызвал ажиотаж несколько лет назад, когда государство с 34-тысячным населением — в отличие от Европейского Союза, отвергло санкции против Москвы", — сказал эксперт.

Пелличчари не считает, что Москва преследует экономические или финансовые интересы через сделку по вакцинам. Сан-Марино долгое время отличался "творческой финансовой политикой", однако, по словам профессора, значительного российского присутствия в экономическом и финансовом секторах страны нет.

Немцы, швейцарцы и итальянцы просят прививку в Сан-Марино

Как сообщает агентство Ansa, из соседних государств в Институт здравоохранения Сан-Марино поступают телефонные звонки с просьбой сделать прививку.

"Мне 50 лет, я живу в Швейцарии, в кантоне Тичино, и я хотел бы приехать в Сан-Марино, чтобы сделать прививки своей семье", говорится в одном из них.

Были получены сотни телефонных звонков: большинство из них из Италии, но также из Германии и Швейцарии, сообщает агентство. Швейцарец, как дальше ясно из сообщения Ansa, находится в группе риска, но не попадает ни в одну из категорий, которые до сих пор получили доступ к вакцинации в Швейцарии.

Однако ни один из запросов, каким бы тревожным он ни был, не был утверждён. Приоритет отдается жителям Сан-Марино.

"У нас нет намерений начинать вакцинационный туризм", — поясняют власти. "Полученные до сих пор дозы покрывают потребность, которая все еще далека от коллективного иммунитета. Мы будем отдавать приоритет гражданам Сан-Марино ", — заявили компетентные органы.

В настоящее время в Сан-Марино действует карантин, который предусматривает перевод учебных заведений на частичное дистанционное обучение, рестораны открыты только в полдень,  маска обязательна даже на открытом воздухе, введён комендантский час с 22:00.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Сан-Марино отказывает немцам, итальянцам и швейцарцам в "Спутнике V"
Вандалы осквернили советский памятник-танк в Эстонии
Сергей Соседов раскритиковал Киркорова и Баскова
Аналитики Glassnode: майнеры не торопятся продавать биткойн
Горбачёв. Политическому неудачнику исполнилось 90
Биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей
Лыжницы проведут "разделку" чемпионата мира на трассе с солью
Долг АСВ перед Центробанком снизился до 340 млрд рублей
К Пасхе на московских кладбищах запустят бесплатные автобусы
"Недоразумение": Илон Маск не ответил на запрос Кремля
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Российский шоу-бизнес
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников