Non grata от Скопье: российского дипломата вышлют из СМ

Очередная высылка представителей российской дипломатии: на этот раз "отличилась" Северная Македония (СМ), решившая объявить персоной нон грата одного дипломата из РФ.

Данные приводит портал МКД: уточняется, что информацию уже подтвердили в МИД республики.

"МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", — уточняется на сайте МКД.

Уточняется, что причиной стало "несоответствие поведения" дипломата ожиданиям страны пребывания. Информацию касательно non grata ранее предоставили послу РФ в Северной Македонии Сергею Баздникину.

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