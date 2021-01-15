В ЕС обеспокоены: Россия влияет на Северную Македонию

Россия снова вызвала беспокойство у ЕС: речь идёт о "влиянии" нашей страны на Северную Македонию. Документ из Еврокомиссии, в котором описаны возможные угрозы, стал доступен RT.

По мнению евродепутатов, Россия на данный момент наращивает как политические и культурные, так и экономические связи с Северной Македонией, а "колоссальный" рост инвестиций в страну вызывает опасения. Деньги переводят через посредников, чтобы "скрыть истинный масштаб российского экономического следа".

"[Европарламент] выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку [Россия] контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу", — пишут авторы документа.

Если ничего не предпринять, то в скором времени Северная Македония станет ещё более уязвима не только для российских, но и для китайских инвестиций, уверены евродепутаты.