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В ЕС обеспокоены: Россия влияет на Северную Македонию

Политика

Россия снова вызвала беспокойство у ЕС: речь идёт о "влиянии" нашей страны на Северную Македонию. Документ из Еврокомиссии, в котором описаны возможные угрозы, стал доступен RT.

В ЕС обеспокоены: Россия влияет на Северную Македонию

По мнению евродепутатов, Россия на данный момент наращивает как политические и культурные, так и экономические связи с Северной Македонией, а "колоссальный" рост инвестиций в страну вызывает опасения. Деньги переводят через посредников, чтобы "скрыть истинный масштаб российского экономического следа".

"[Европарламент] выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку [Россия] контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу", — пишут авторы документа.

Если ничего не предпринять, то в скором времени Северная Македония станет ещё более уязвима не только для российских, но и для китайских инвестиций, уверены евродепутаты.

Автор: Константин Шапров
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