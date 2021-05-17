Алексей Мухин: Наша система здравоохранения успешно справляется с вызовом

О ситуации с COVID-19: Россия, Индия, Китай и весь мир. Накатывают новые волны, появляются новые штаммы… А можно ли после прививки раздавать вай-фай? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, сейчас вроде бы надвигается третья волна COVID. Видимо, в Москве ситуация — сложнее, в регионах — попроще, но там и с вакциной сложнее. Но в Индии творится уже просто ужасное. Удивительно, когда была первая волна, при такой огромной плотности населения и полной антисанитарии у них был очень невысокий процент заболеваемости.

— Чудеса официальной статистики. Я уверен в этом. В Китае — то же самое. Просто чудеса — официальная статистика на службе государства. — Нет у нас COVID, и все.

— Но сейчас они уже даже не могут скрывать эту катастрофу. У них нет возможности ни вакцинировать, ни лечить, ни даже нормально хоронить всех. И такая ситуация не только в Индии, а практически во всех странах третьего мира, да и в первом мире есть такая история. Ведь очень сложно от этого огородиться и решить эти проблемы.

— Действительно очень интересный момент с этим в такой замечательной передовой стране Швеции, которая…

— …сказала: не хотим на карантин.

— Да. — Нет никаких ограничений, все остается по-прежнему и так далее. В конце концов втихую признали: да, проблема действительно есть, проблема — серьезная, и присоединились к этому. Вот, пожалуйста, хрестоматийный пример о COVID-диссидентах. Закрыли эту тему.

США пошли другим — своим — путем. Они пошли американским путем — у нас все самое большое, мы вакцинируем свое население полностью, тотально, мы к лету сто миллионов сделаем, возможно, даже больше и так далее. Так коронавирус победим.

Коронавирус мутирует — в вакцине дырки

Но проблема-то именно в том, что вирус мутирует. И здесь таким кавалерийским буденовским замахом шашки, что называется, эту проблему не решить, потому что необходимо не только вакцинировать, необходимо либо создавать, либо модернизировать ту инфраструктуру здравоохранения, которая в стране есть.

А США этим не занимаются. Они сказали, что мы 100% вакцинируем, ребята, и все будет замечательно. Но в результате мутаций появляются новые штаммы, и ваша вакцинация через некоторое время будет, простите, с дырками.

Да и сейчас, когда мы смотрим статистику США, то видим, что она по-прежнему весьма динамично развивается. Конечно, вакцинирование в какой-то степени работает, но проблемы в целом не решает.

Вакцинация добровольно-поощрительная

Иное дело — в России. Мы как раз отказались от локдаунов, ввели программу вакцинации, но при этом — умной вакцинации. На региональном уровне поощряется вакцинирование самыми разными способами, но власти не настаивают на этом.

Эта вакцинация — добровольная, это артикулируется всеми региональными властями, начиная от московских. Я сам недавно получил последнюю вторую прививку "Спутника".

Поэтому теперь я могу оценить, как это проходит в обычной поликлинике, изнутри. Очередей я не видел там. Работа ведется быстро, потому что создана четкая система. — Расписано по времени, когда ты должен прийти и сделать все процедуры. Максимально все — в цифре, не надо дальше бегать за каким-то документами, все придут через Госуслуги.

Так что российская система с этой угрозой пандемической хорошо справляется, о чем, собственно, свидетельствует и статистика. Да, волны вируса есть во всех странах, но у нас они — очень мягкие.

Коронный вирус — что экономический кризис

Помните, был очень жесткий финансовый кризис в 2008–2009 году, когда США падали, Европа падала, Азия падала и так далее. В России все происходило достаточно более-менее ровно. Почему?

Потому что Россия с умом подошла к созданию фондового рынка. В России, за неимением этого рынка, и падать было, собственно, нечему. А эти показатели экономики являются, грубо говоря, бумажными. Это — графики на экране компьютера.

А реальный сектор, он как был, так и остался, он никуда не делся. Именно поэтому Россия проходит мягко экономические кризисы и пандемическую угрозу проходит достаточно мягко.

Конечно же, подобного рода пример — просто серпом по одному месту для наших западных партнеров.

Потому что они всячески стараются, я вижу, дискредитировать и "Спутник", и другие вакцины России, и обвинить нас в том, что мы что-то скрываем и так далее.

Но достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что наша система здравоохранения достаточно успешно справляется с таким вызовом.

— К нашей системе здравоохранения — масса вопросов, но в отношении вакцин и ковида она действительно успешно справляется. Недавно новость прошла, что некий миллиардер из Екатеринбурга вакцинировался AstraZeneca…

— Он специально летал в Лондон вакцинироваться. Вакцинировался, да и помер. Мои коллеги и друзья, которые очень скептически относились к российским вакцинам, все вакцинировались российскими вакцинами.

— Видимо, остались только совсем какие-то нелепые страсти-мордасти. Когда я вакцинировалась меня даже спросили, не боюсь ли я чипирования…

— Я, когда поставил вторую прививку, в соцсетях пошутил, что обновил чип и теперь раздаю вай-фай, все 5G вышки теперь — мои.