Байден и Путин — кто кому нужен?

Какие темы будут обсуждаться на саммите Джо Байдена и Владимира Путина? Насколько эта встреча действительно может что-то изменить, положительно повлиять на мировые события? Зачем при Трампе США разрешили себе бомбить мирных граждан в любой стране? Почему именно Байден заинтересован в этой встрече, а Путину — по фигу? Почему именно от демократов всегда стоит ждать самых неприятных пакостей? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью: Встреча Байдена и Путина — темы для разговора

— Алексей, может ли встреча Путина с Байденом действительно что-то изменить в положительную сторону, серьезно повлиять на мировую обстановку? Какие темы всё-таки должны обсуждаться?

— Формат и темы разговоров должны быть в направлениях, которые интересны, прежде всего, нам, важны для России. А этот их ваш Навальный, какие-то претензии о вмешательстве России во внутренние дела и прочие обвинения пусть оставят при себе. Это все вряд ли будет обсуждаться Путиным.

— Действительно, наш президент именно так и делает — говорит о том, о чем важно ему. С другой стороны, Джозеф Байден возьмет и задаст вопрос вне протокола. Это тоже возможно. Наш президент тогда ответит, что это мы не будем обсуждать?… Как это вообще происходит?

— Конечно, такое вполне возможно. Дональд Трамп именно этим довольно часто и занимался.

— Кстати, да.

— Он без протокола задавал разные вопросы, на что Владимир Владимирович очень четко отвечал, что эта тема, к примеру, находится в проработке, мы внимательно следим за развитием событий, на данный момент официальная позиция России такова, и излагал ее. Это же он говорил и в средствах массовой информации. То есть — отвечал уклончиво.

— Уходил от ответа.

— Да. Это — вполне нормально. Кстати, по поводу мотивации Джозефа Байдена на встречу с Владимиром Путиным. Она у него — ярко выраженная. В то время как Владимиру Путину с Байденом что встречаться?…

Мы достигли определенных договоренностей в пролонгации СНВ-III. Остальное нам — совершенно некритично. В принципе нет никакого резона для встречи в условиях жесткой конфронтации. Все текущие вопросы можно решать по линии наших внешнеполитических ведомств.

Байдену нужна встреча с Путиным

У Джозефа Байдена такая необходимость есть. Ему надо показать и жизненно важно показать, что ему позволено то, что не позволено было Дональду Трампу.

Всегда скандалом сопровождалась любая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А Джозеф Байден и его команда хотят представить эту историю как желанную встречу со стороны Владимира Путина.

И это, честно говоря, довольно смешно выглядит, потому что со стороны Путина это — нежеланная встреча. Предложили — хорошо, давайте. И если она не состоится — тоже хорошо, да и фиг с ним, что называется.

В этой связи, я думаю, американцы будут представлять дальше через свои медиаструктуры то, что чуть ли не лично Владимир Путин дальше был инициатором этой встречи. Хотя дело обстоит ровно наоборот.

— Трамп все-таки много хорошего говорил о России, российском народе и Путине, но при этом были явно антироссийские действия. На встречах они ни до чего они не договорились. Байден не скрывал враждебность, поддерживал антироссийскую риторику, но при этом какие-то шаги все-таки сделаны навстречу нам.

Недавно газета The New York Times опубликовала секретный указ Трампа от 2017 года о правилах по нанесению ударов в небоевых зонах. Согласно ему, американская армия могла бомбить любые объекты, если есть почти полная уверенность в том, что гражданские лица не пострадают. Опять такая интересная формулировка: "при почти полной уверенности", "очень вероятно"…

— Если честно, я не особенно вижу в этом указе какой-то криминал. Я вижу здесь желание прикрыть этими самыми документами нежные места команды Дональда Трампа и самого Дональда Трампа.

Потому что такие документы необходимы для того, чтобы в случае военной эскалации в той или иной точке, президент, глава государств, имел свободу действия.

Насколько мне известно, одновременно, параллельно с этим Пентагон всячески настаивал через Конгресс, чтобы это было реализовано, отбирая у Трампа полномочия по нанесению таких ударов. Единственное, что ему позволили, зафигачить "Томагавками" по Сирии и в Афганистане бомбы сбросить…

— А в Иране — Сулеймани.

— Эта спецоперация производилась силами израильских спецслужб при полном согласовании с американскими. Это — немножко другое. Но у Дональда Трампа отобрали любую реальную возможность импровизировать в направлении военной эскалации. Поэтому я не знаю, зачем этот документ был принят по инициативе администрации Дональда Трампа.

Что касается Джозефа Байдена, то здесь действительно очень интересные вещи возникают. Мне кажется, что главным итогом президентства Трампа было то, что Россию при внешнем негативном фоне, негативной информации, в санкционном воздействии на четыре года оставили в покое.

Мы смогли достаточно эффективно продолжить и практически завершить модернизацию своих вооруженных сил, спокойно делали, что хотели, в своей экономике. Это — благо.

А сейчас с Джозефом Байденом, когда нам протягивают руки или еще какие-то конечности для взаимосотрудничества, вот здесь у меня начинает, честно говоря, пробивать нервная дрожь и я начинаю более внимательно следить за манипуляциями наших западных партнеров.

Потому что как раз демократы и отличаются тем, что под разговоры о сотрудничестве, о взаимодействии организовывают самые большие пакости. Такие сомнения и опасения сейчас уже имеют под собой вполне себе реальные основания.