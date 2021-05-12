Встреча Байдена и Путина — темы для разговора

В эфире программы "Необычная неделя" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал главному редактору издания "Правды.Ру" Инне Новиковой о важнейших недавних событиях во всем мире, в частности о решении вопроса по встрече Байдена и Путина. Какие темы будут обсуждаться? Где встречаться?

— Алексей, несмотря на то, что 10 дней отдыхала вся страна, новостей у нас — выше крыши и не только мировых новостей, но и внутрироссийских новостей тоже. И в основном это — все-таки политика. Давайте начнем с предполагаемой встречи президента США и нашего президента.

Уже достаточно долго обсуждается, где это будет происходить, если будет. Недавно Байден заявил о том, что он все-таки готов. Почему-то самые главные вопросы, как заявила его администрация, экология и зеленая энергетика между Россией и США.

Судьба Навального исключительно волнует Байдена. Конечно, будут и прочие уже традиционные обвинения России. Хотя гораздо важнее — договор по ядерному оружию. Как вы считаете, все-таки эта встреча состоится? Я просто перечислила темы, о которых заявил Байден, а вы уже заулыбались…

Темы для обсуждения

— Сколько уже накидали тем… Хотя на самом деле в администрации президента Российской Федерации четко дали понять, что все это великолепие, конечно, не будет обсуждаться. Будут обсуждаться темы, которые интересны российскому президенту.

А это, скорее всего, зеленая экономика, климатические изменения, глобальная безопасность, в том числе и ядерная.

Все остальные темы наши западные партнеры могут обсуждать друг с другом, к примеру, на саммите G7, что они и делают. Потому что эти темы (руководство России неоднократно говорило об этом и артикулировало это достаточно четко) нам просто неинтересны.

Когда доказательства в студию будут, что называется, приведены, тогда, возможно, мы эти обвинения обсудим. Пока они являются голословными. Все наши попытки добиться, чтобы доказательства были предъявлены, просто игнорируются.

Поэтому обсуждать это совершенно бессмысленно. Сергей Викторович Лавров, Владимир Владимирович Путин уже останавливались на этом и говорили, что даже не предлагайте, ребята.

Место встречи

Что касается предполагаемой встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, то наши англосаксонские коллеги пытаются вытянуть Владимира Владимировича в Лондон. Это нереально на самом деле. Потому что эта территория — достаточно сомнительная.

Я не уверен, что наши британские коллеги могут гарантировать безопасность российского президента. Отправлять его туда, я думаю, не стоит ни в коем случае. Встреча заявлена на территории Европы, но где?

Предлагалась Вена (Австрия). Но австрияки только предложили и одновременно не особо настаивали на этом. Традиционно встречей может стать Финляндия (Хельсинки). С Дональдом Трампом Владимир Путин там встречался.

Кстати, в тот момент я там тоже находился, в Хельсинки, по совершенно другому делу, не связанному со встречей, хотя казалось бы, странно. Но в результате я наблюдал воочию подготовку к этой самой встрече.

Там заваривались люки, очищались от разных непредусмотренных объектов улицы этого славного города, где очень много памятников, связанных с семьей Романовых. Это даже культивируется, ведь они не просто хорошо относились к Финляндии, но и сделали столичным городом Хельсинки.

Так вот — российская сторона, насколько мне известно, будет предлагать именно этот город для того, чтобы встретиться с Джозефом Байденом. Проблема в том, что американский президент достаточно стар.

— Далеко лететь ему трудно.

— Да, здоровье ему надо беречь… Хотя в Европе ему все равно надо быть, и из любого европейского города до Хельсинки недалеко, он может это сделать. Он все равно будет в Брюсселе, по-моему, и в Лондоне.

Он может это сделать в принципе, но здесь американцы могут встать в принципиальную позицию и сказать: нет, давайте либо в Европу, либо — нет. Теоретически мы можем встретить в Брюсселе.

— Штаб-квартира НАТО.

— Да, это такая консенсусная точка. Хотя там действительно находится штаб-квартира НАТО и еще — Евросоюза. Это — сосредоточение источников проблем России в последнее время, в том числе санкционного характера.

Для американцев крайне важно вытащить Владимира Путина на эту, условно, враждебную территорию. Потому что это будет преподнесено, как вассал приехал на поклон к господину, сюзерену.

Это обязательно будет преподнесено в западной прессе именно таким образом. Поэтому российской стороне, конечно, необходимо четко определить формат и место встречи, настаивая на том, что это будет что-то нейтральное.