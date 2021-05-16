Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2

Зачем Энтони Блинкен ездил на Украину? Каковы главные итоги его инспекции? Какие приказы и пряники получил от заокеанских господ главный по Незалежной Владимир Зеленский? Он — всё-таки лох или не совсем?

Одновременно с этим — очередная активизация ВСУ для очередного обострения на Донбассе и новая годовщина трагедии в Одессе. Будут ли наказаны виновные? В Европе массово сносят памятники советским воинам. Как со всем этим быть? Когда переполнится чаша терпения Господня? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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После визита Блинкена стало очевидно насколько глубоко и плотно Украина управляется США

— Алексей, вы сказали, что Зеленский все-таки — не лох, он уже натворил много бед и сможет сделать еще больше. Но этот президент на побегушках США постоянно позорится. Недавно он вместе с Блинкеном провел конференцию.

А раньше было много было фотографий, где он стоит как нашкодивший мальчик перед Трампом. И кроме этого была масса ситуаций, когда он вел себя неподобающе президенту якобы независимой и довольно большой страны.

— Прошу вас, пожалуйста, не недооценивайте этого мальчика, который выглядит как ангелочек, а на самом деле это — уже достаточно опасный матерый политик, который вошел во вкус своего президентства. Он будет избираться на следующий срок, поэтому будет зачищать политическое поле перед тем, как начнется следующая избирательная кампания.

На данном этапе одно из последствий визита Энтони Блинкена — получено "добро" США на "зачистку" Виктора Медведчука и его команды.

— В смысле зачистку?

— Нет, не физическое устранение, конечно. Их просто уберут из политики, чтобы не мешались. Здесь надо читать между строк, как мы любили в советское время делать. Блинкен сказал, что США поощряют любую деолигархизацию Украины.

— А Медведчук — там главный олигарх что ли?

— Олигархи не должны управлять этим государством. На что Зеленский, что называется, явно взял под козырек. Ведь ему это выгодно.

Потому что единственный сейчас так называемый олигарх, который более-менее, как камушек у него в ботинке, это — Медведчук.

Кстати, Медведчук недавно действительно вошел в какие-то списки, стал полноценным украинским олигархом. И теперь ему, что называется, конец. Потому что получено "добро" от хозяина на "полную зачистку".

— А Коломойский, Ахметов, Пинчук?…

— Эти ребята теперь не очень вовлечены в политические процессы. Их уже давно поставили на место.

— В начале мая исполнилось уже 7 лет было трагическим событиям в Одессе в Доме профсоюзов. Понятно, что то следствие, которое велось, было просто издевательством. — Обвинили тех, кого нацисты сожгли. Вы знаете всю эту историю.

— Я хорошо знаю эту историю.

— Обо всем этом этом в западных средствах массовой информации не сообщали, всячески скрывали и даже обвиняли Россию. Понятно, что при нынешней власти никакого даже справедливого следствия не будет. Хотя про Boeing все-таки даже голландцы начали говорить что-то похожее на правду, потому что уже деваться им некуда.

Недавно прошло в ООН заседание, которое было инициировано Москвой, по трагедии в Одессе. Реакция западных стран опять предсказуема. Эстония, Норвегия, Британия, Германия обвинили Москву в намерении продвинуть ложный сюжет об Украине.

Притом, что мы пытались как-то привлечь внимание к тому, что происходило. Россию обвинили и призвали прекратить политизировать человеческие трагедии. Сами они продолжают пляску на костях, крови и пепле. А то, что мы пытаемся обратить на это внимание, приводим факты сразу называется "политизация человеческих трагедий"…

— Тема одесских событий 2 мая 2014 года в России и мире не закрыта.

Нюрнберг-2

Я предполагаю, у меня существует серьезное подозрение, что с течением времени (я уже вижу это), будет создан особый комитет по созданию соответствующего судебного органа с привлечением к ответственности виновных в этой трагедии и виновных в трагедии, которая длится до сих пор на Донбассе.

2 мая Одессы должен стать для нацистов, действующих на территории Украины, черным днем. Он должен быть в центре процесса Нюрнберг-2.

И я уверен, что эту инициативу Россия сможет продвинуть, несмотря на жесткое сопротивление со стороны наших западных партнеров. Я немножко сейчас приоткрываю завесу тайны. Но действия в этом направлении предпринимаются достаточно серьезные.

— Прошел праздник Великой Победы, которую на Западе также всячески стараются очернить или подмять под себя. Скоро исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Тем временем в Европе — Венгрии, Польше — убирают памятники советским воинам-освободителям.

Россия вышла с инициативой в ООН, чтобы эти воинские захоронения были признаны мемориальными памятниками мирового значения по борьбе с фашизмом. Может быть, тогда прекратится это варварство, вандализм, как вы считаете?

— Тогда наступит ответственность для руководства тех стран, которые допускают это. Сейчас никакой ответственности нет. С другой стороны, конечно, ряд этих памятников необходимо вывести в Россию с дальним прицелом, чтобы потом вернуть их на место, показав всю низость этих убиральщиков.

— И памятник Коневу вывезли в Россию?

— Сейчас в Чехии принимают решение о помещении его в музей. Хороший ход. Конева надо забирать, конечно. Да, эта проблема существует, эта проблема очень насущна.

Российское руководство, особенно военное ведомство, должны действовать крайне жестко в этих условиях, поэтому и действовать надо крайне жестко.

Необходимо, чтобы существовала особая мера ответственности.

После принятия такого закона мы сможем возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые принимают такие решения.