После визита Блинкена стало очевидно насколько глубоко и плотно Украина управляется США

Инспекция госсекретаря США на Украину — маски сорваны окончательно. Прекрасно видно, что Украиной управляют США в своих интересах. Об этом свидетельствует даже формат визита. Протоколом встречи лиц независимых государств такого не предусмотрено. Впрочем, метрополии всегда использовали колонии им во вред, зато себе во благо.

Почему Владимир Зеленский всё-таки — опасный политик? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, вы сказали, что демократы под разговоры о сотрудничестве и взаимодействии организовывают самые большие пакости. И как раз сейчас есть реальные основания для опасений. Это о чем?

— Я имею в виду итог визита Энтони Блинкена в компании с Викторией Нуланд на Украину и результаты этого визита. Отсюда проистекают серьезные последствия.

— Как раз у меня следующий вопрос — по этому визиту. Он был не похож на дипломатический визит для переговоров, а гораздо больше был инспекцией и раздачей указаний. Даже без печенек. Возможно, они будут потом, а сейчас конкретно сказали, кто что должен делать. Каждому ведомству, включая ПЦУ и президента Украины выдали партийные поручения. Что вы об этом думаете?

— Здесь украинские коллеги даже умудрились нарушить святая святых — дипломатический протокол. Потому что совместная пресс-конференция главы государства Зеленского и главы внешнеполитического ведомства другого государства, госсекретаря Энтони Блинкена в частности, не предусматривается протоколом.

— Либо президенты, либо министры.

— Да. Здесь — либо крестик, либо трусы. Зеленский умудрился опозориться еще и другим образом. Помимо всего прочего американские коллеги высказали ему "фи" за то, что он поменял главу "Нафтогаза", не согласовав это с Наблюдательным советом, через который США следят за государственными предприятиями Украины, как они управляются.

На это Зеленскому было жестко указано, и всем стало понятно, насколько Незалежная незалежна, насколько глубоко и плотно Украина управляется Соединенными Штатами Америки.

Обратите внимание, что где-то с 2015 года Германия попыталась сбросить со своего баланса Украину и всячески сторонилась от решений по ситуации с Донбассом, так и с ситуацией вокруг приватизации стратегических госпредприятий Украины.

Гвоздь в отношения между Украиной с Германией и другими странами Европы вбил еще Яценюк, который просто прямым текстом сказал, что европейские компании, как и российские, не будут принимать участие в приватизационном процессе.

— Яценюк был ориентирован строго на США.

— Это само собой. Но остальные премьеры занимались тем же самым. Так что не волнуйтесь, здесь тренд не был нарушен. И на данном этапе Украина действительно находится на балансе США, она финансируется в военном плане Соединенными Штатами Америки, Конгрессом.

Украина в роли американского Петрушки

Можно просто на сайте Минфина узнать все подробности об этом. И поэтому если мы сейчас страдальчески страдаем относительно того, что происходит новая эскалация, то полностью вся ответственность ложится на Соединенные Штаты Америки. В этом нет никакого сомнения.

После визита Блинкена никакого сомнения нет и в том, что именно они управляют Украиной, как Петрушкой на руке.

Это — нашим европейским коллегам на заметку. Не брюссельским (эти уже безнадежны), а коллегам в Берлине, в Париже, в Риме необходимо, конечно, более внимательно относиться к тому, что происходит на территории Восточной Европы.

Потому что американцы этим активно интересуются, в том числе с помощью военных учений. Таким образом достаточно большое количество вооружения поставляется ими в этот регион, и потом оно остается на месте.

По сути мы наблюдаем сейчас конкретное нагнетание военной ситуации в центре Европы под разговоры о том, что Россия якобы агрессивно себя ведет и так далее.

Естественно, это должно бы вызывать у нас удивление, но мы уже давно не удивляемся подобного рода обвинениям. Потому что привычка ставить телегу впереди лошади у наших западных партнеров уже в крови, этого не выбить из них. И мы к этому привыкли.

— На самом деле США с 2014 года активно управляют Украиной.

— Нет-нет. С 2014 года не так плотно. Были надежды и США сбрасывали в значительной степени бремя управления на Германию и так далее. Наши американские коллеги брали нас за пуговицу, экспертов, и говорили, что вы же понимаете, что мы здесь на самом деле ничего не решаем, мы типа от этого госпереворота ничего не получили.

— Мало ли, что они говорят…

— Естественно, мы понимаем, что на самом деле они нас усиленно вводили в заблуждение в этой связи. С 2015–2016 годов все уже встало на свои места и стало совершенно ясно.

— Да. Просто сейчас при Зеленском как-то изменилась риторика, как-то изменилось поведение. Он создает впечатление беспомощного и наивного человека — лоха, хотя он сам утверждал, что не лох и ему как бы не 15 лет.

— Перестаньте недооценивать Зеленского. Там уже масса была ситуаций, когда этот "мальчик" натворил кучу бед.