Что не устраивает Россию в подходе ЕС к сотрудничеству и почему?

Устав от бесконечных попыток Брюсселя посредством санкций "научить Москву правильно жить", Россия начала наглядно показывать ЕС, что на нем свет — что называется — клином не сошелся: что скоростные поезда можно производить не только вместе с "Сименсом", но и с китайскими производителями,что всем технологиям сейчас есть альтернатива. И она на Востоке. Россия впервые за свою историю повернула в сторону Азии, понимая, что музыка сегодня играется там. Так заявил европейский эксперт, научный директор Германо-российского форума, автор книги "2054: Код Путина" Александр Рар в программе "Геополитическая кухня".

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Почему Европа немыслима без России

Россия для ЕС - не друг и не враг. У нее свои интересы

— Российские политологи понимают, что мы в XXI веке вот-вот будем свидетелями того, как государства, в первую очередь Китай и Индия, начинают доминировать в мировой экономике.

А Европейский союз превращается в старый музей, где пострижены газоны, где можно смотреть на образцы культуры человечества, которые собраны здесь за последние 300 лет. Даже на старые заводы можно посмотреть, как они успешно 100 лет тому назад выстраивали эту Европу.

Но сегодня технологическая главная база производства уже в Азии, а не в Европе. А в Европе большие проблемы в первую очередь будут из-за того, что там очень дорогостоящие социальные системы, старейшее население. Плюс давление миграционных потоков, которые идут и будут идти в Европу.

С другой стороны, Европа опять хочет прорыв революционный сделать и заставить себя и весь мир перейти на принципы "зеленой экономики". Просто отказаться от нефти и газа, от угля, от атомной промышленности. Чего, конечно, азиаты делать не будут. Но европейцы будут пытаться — санкциями — на других давить, чтобы весь мир перенял новую громадную европейскую идею XXI века, прорывную и прогрессивную идею экологизации человеческой жизни и экономики. Опять под началом Европы.

Вот тут Европа не засыпает, она не хочет себя видеть музеем.

Она хочет быть впереди всей планеты. Но со стороны, конечно, на нее смотрят совсем по-другому.

— Это всего лишь амбиции, мне кажется, они не всегда реальностью подтверждаются. Вот Путин как раз про "зеленую экономику" вспомнил на днях, когда сказал, как ветряные электростанции замерзали в холода и их приходилось разогревать не особо экологичными методами. То есть замечательные идеи из Европы по-прежнему исходят, но почему они, европейцы, вот этой новой реальности не видят? Неужели ощущение только в России, что азиатские тигры скоро миром будут управлять? Или все-таки европейцы это понимают? Они с Китаем ведь тоже выстраивают отношения.

— Они понимают, поэтому мы сейчас приходим к корню нашей проблемы и конфликта. Они понимают,

что там дигитализация гораздо дальше ушла;

что там люди быстрее и более успешно работают;

что там зарплаты где-то уже начинают доходить до европейских;

что эти страны, может быть, не демократическим образом, но справляются тоже с проблемами бедности, занятости — многими проблемами, перед которыми стоит человечество.

Но Европа защищается и наступает, она говорит: "а экономика не важна".

И это главный параметр сегодня. Важны ценности. Либеральные ценности демократии. Важно просвещение человечества. А это свобода. Все страны должны быть свободными.

А мы вам можем экспортировать эту демократию и показывать, как надо жить.