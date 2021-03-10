Россия для ЕС - не друг и не враг. У нее свои интересы

Наделавшее шуму как в кулуарах мировой политики, так и среди общественности заявление Сергея Лаврова о том, что "Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом", вовсе не означает, что "реверансы закончились" и теперь РФ будет демонстрировать враждебный настрой в отношении ЕС. Она просто хочет получить свое историческое полноценное место в концерне держав на европейском континенте.

Такое мнение высказал европейский эксперт, научный директор Германо-российского форума, автор книги "2054: Код Путина" Александр Рар, будучи гостем программы Игоря Шатрова "Геополитическая кухня".

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Почему Европа немыслима без России

— Турция очень тесно сотрудничает с Россией. Еще Греция, Болгария, Венгрия, Сербия, Италия. Даже Испания, которая далеко от России находится, и Португалия, Финляндия.

Про англосаксонцев мы можем отдельно поговорить, у них действительно враждебное отношение к России, тут очень много геополитики, потому что, как мне кажется, Англия очень переживает за то, что она в свое время в XX веке лишилась своей империи громадной, самой большой империи в истории человечества. А вот Россия ее в принципе где-то сохранила, несмотря на то, что СССР развалился в 1991 году. Здесь много зависти и много непонимания.

Англия просто первой из европейских стран — еще во времена Ивана Грозного — залезла в Россию и требовала для себя особенных привилегий в торговле.

Но России никак путь в Европу не хотели открывать. Россию использовали всегда как ресурсный придаток Европы. Но она не разрешала себя так использовать и свое слово говорила, и сегодня говорит.

Американцы особенно не хотят видеть Россию в Европе. Трудная ситуация с Германией. Потому что немцы, вообще-то, и элиты, и простое население, очень хотят с Россией сотрудничать. Есть очень тесная дружба и очень хорошие контакты, экономические связи лучше, чем с какой-либо другой европейской страной.

Но Германия — специфическая страна в Европе, у которой не геополитические интересы, а завуалированные, которые она проявляет в форме либеральных ценностей. Просто Германия всех учит. Это свойство немецких элит. У них претензии не к России как к стране, не к России как к народу.

В отличие от американцев, немцы не хотят, чтобы Россия была слабой страной, немцы хотят, чтобы Россия была достаточно сильной экономически страной, с которой можно было бы торговать.

При этом Германия хочет, чтобы Россия стала демократической страной, как Польша, Венгрия, с часто сменяющейся властью — хотя в Германии тоже канцлер 16 лет правит, если не больше.

Но в то же самое время Германия хочет, чтобы в России было гражданское общество, критически настроенное по отношению к правительству, чтобы там была оппозиция, чтобы там была сильнее правовая система.

Немецкие элиты хотят, чтобы Россия стала именно демократической по европейскому духу, чтобы там правила либеральная идеология.

Россия этому противится, этого не хочет. Советский Союз не из-за того разрушился, что Запад вмешался, а потому, что там экономика сгнила, извините, в 80-е годы.

— Я понял вас так, Александр, что в некотором смысле нам надо брать пример с американцев — строить двусторонние отношения, отодвинув Брюссель куда-то в сторону, общаться с европейскими столицами отдельно. А позволит ли Брюссель европейским столицам общаться отдельно с Российской Федерацией?

— Внутри Европейского союза нет жёстких механизмов, которые не разрешают странам вести свою внешнюю и торговую экономическую политику с другими странами.

Особенно же сейчас пандемия показывает, что каждый борется за себя.

Вообще, ЕС сам виноват. Он мог создать какие-то прочные связи с Евразийским экономическим союзом. И вот это сотрудничество привело бы к более тесным функциональным связям.

Поэтому, мне кажется, Россия вправе сегодня говорить, что если вы, европейцы, не хотите с нами сотрудничать, из-за вас у нас не проводятся больше саммиты "Россия — Европа", вы не хотите с Евразийским союзом никаких отношений иметь, вы санкции против нас вводите, вы пытаетесь через восточное партнёрство разъединить Россию с ее восточными соседями, то и мы вправе с ЕС не иметь отношений, хотите вы этого или нет.

— То есть вы говорите об инициативной политике со стороны России, а я думаю о прекращении политики. Просто, может быть, сами постучатся друзья-европейцы?

— Я думаю, еще время к таким очень острым и разрушительным шагам не пришло. Вот когда Сергей Лавров говорил о том, что нужно прекратить отношения с Европейским союзом, я думаю, его тоже немножко интерпретировали.

И он это сам потом много раз говорил, есть же экономические связи, которые выгодны России и которые выгодны европейцам, и там нет никакой вражды.

Но и Запад начинает с Россией очень тесно сотрудничать, уже на равных, а не только покупая ресурсы. Начинают с Россией совместные производства, очень многие русские фирмы на западных рынках работают, у них другие названия, но мы знаем, что они под российским капиталом.