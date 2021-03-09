Почему Европа немыслима без России

"Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики", — заявил недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стоит ли России вообще беспокоиться об отношениях с Евросоюзом? Ответ на этот вопрос ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров узнал у европейского эксперта, научного директора Германо-российского форума, автора книги "2054: Код Путина" Александра Рара.

— Есть ли будущее у российско-европейских отношений? И зачем вообще нам, России, отношения с Европой? Является ли современная Европа источником знаний, технологий?

— Россия — сама часть Европы.

Исключить Россию из Европы невозможно, и Россия тоже не уйдет. РФ — часть европейской культуры, христианской культуры.

Но вы правы, что с современной Европой Россия сотрудничать почти не может. ЕС не может и не хочет с этой Россией сотрудничать. Это очень серьезный конфликт.

Но для начала я хочу сказать, что и сама Европа меняется. И нельзя ставить знак равенства между Европой и ЕС, который после падения Берлинской стены и окончания холодной войны заявил, что у него монополия на Европу. И Россию привлекали, предлагали тогда ассоциированный статус с НАТО, с Европейским союзом, и она в 90-е годы не против была подписать такой статус. Даже вошла в Парижскую хартию.

ОБСЕ — это тоже фактически общеевропейская организация, которая по-своему объединяла все европейские страны. Были идеи построения общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока, еще 20 лет тому назад.

Это все не получилось.

Но Европа сегодня — тоже не ЕС

Великая Британия вышла из этого союза. И теперь это отдельная Европа.

Да, она будет пытаться с Америкой ближе сотрудничать, чем с ЕС, особенно по вопросам безопасности. И англо-саксонская ось Лондон-Вашингтон будет очень влиятельной в геополитике XXI века.

Турция.

Европейский союз Турцию держал в предбаннике с 1961 года. Туркам обещали, что если они будут себя хорошо вести, если будут принимать западные либеральные ценности, если будут сотрудничать по всем параметрам с Западом, когда-то войдут в "семью".

Этот этап сейчас закончен. При Эрдогане, я думаю, навсегда. Потому что Турция, наконец, поняла, что Европейский союз просто ее никогда не примет, а будет только держать обещаниями, чтобы она не уходила куда-то в другое место.

Турция напрямую будет конкурировать с Европейским союзом как часть Европы.

Возьмем Россию — тоже часть Европы.

Никуда она из Европы не хочет уходить, ее вытолкнуть тоже, хотя это будут пытаться сделать американцы, не получится.

И поэтому Брюссель должен просто понять, что Европа состоит уже из многих полюсов, а не из одного союза.

Но это понимать, конечно, для чиновников и функционеров не под силу, им это очень больно, они не хотят это все видеть. К сожалению, вместо того, чтобы решать вопросы по-новому, ЕС решил продавливать свои интересы именно через либеральные ценности, наращивание их, учить других геополитических игроков — как ни странно — как жить.

И их можно понять. Они привыкли контролировать все через либеральные ценности. Но у них это не будет получаться в будущем. И вот на все это, я думаю, российская дипломатия обращает очень пристальное внимание.

- Как перешагнуть через снисходительное отношение наших европейских партнеров к России? Вы говорите, что Россия — тоже Европа. Тогда почему мы вынуждены всегда доказывать это?



— Тут я покритикую Россию, потому что вам нечего стесняться. И надо гордиться тем, что страна внесла за последние 300 лет большой вклад в стабилизацию Европы.

Можно критически рассматривать то, что Восточная Европа после 1945 года была под контролем Советского Союза, была коммунистической, когда Западная Европа развивалась в демократии.

Но все равно Россия участвовала в построении этой Европы, историю же не вычеркнешь. Поэтому российская дискуссия могла бы быть более наступательной, в положительном смысле.

Вы знаете, я немцам всегда объясняю, что Россия не враждебно настроена в отношении Европейского союза, а просто хочет получить свое историческое полноценное место в концерне держав на европейском континенте.

Это видение Россией Европы. И нельзя пытаться отнимать у России права видеть свою Европу.

И Россия будет стремиться сотрудничать с теми странами Европы, которые по-прежнему настроены дружелюбно.