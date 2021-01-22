Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет

Пересмотра соглашения Украины с ЕС об ассоциации не будет, будет его аудит с нелицеприятными для Украины выводами, полагает украинский экономист Александр Охрименко.

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Офис Зеленского сообщил о пересмотре соглашения с ЕС

Евросоюз планирует в 2021 году "пересмотреть" соглашение об ассоциации с Украиной, чтобы определить возможность углубления сотрудничества в ряде сфер, сообщила пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского

Офис президента (ОП) ссылается на письмо в адрес Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнётся всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества", — сообщается в пресс-релизе ОП .

Как ясно из сообщения пресс-службы, речь идёт о цифровой, экологической, транспортной и промышленной сферах, а также сфере здравоохранения.

Сообщается, что "стартовала работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".

Также готовится к подписанию "уже в ближайшее время" Соглашение об общем авиационном пространстве, сказано в релизе.

Не пересмотр, а аудит

В комментарии для "Правды.Ру" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко заметил, что речь идёт не о пересмотре, а об аудите соглашения.

По мнению эксперта, письмо из ЕС в офисе президента неправильно перевели.

Александр Охрименко напомнил, что соглашение подписано в 2014 году и "там прописано, что через пять лет будет проведён аудит его выполнения". И на основании этого аудита, могут быть внесены некоторые корректировки в соглашение.

А именно, возможны изменения в приложения, например, в отношении квот, по которым Украина может поставлять продукты питания, пошлин на импортные автомобили в Евросоюз, по срокам внедрения на Украине налогового законодательства, аналогичного существующему в Евросоюзе.

"Переписывать соглашение никто не будет. Потому что если вносить в само соглашение любые изменения, это надо, чтобы все страны подписали и все парламенты европейских стран ещё раз проголосовали. Сами понимаете, это может занять как минимум десять лет", — отметил в интервью "Правде.Ру" Александр Охрименко.

Соглашение об ассоциации Украина провалила

Экономист продолжил, что требования к Украине, прописанные в соглашении, можно прочитать на сайте министерства экономики Украины и они выполнены на 40%, то есть, "как видите, провалили всё, что только можно".

"Это ещё раз показывает безграмотность людей, которые занимаются этой ассоциацией", — отметил Александр Охрименко.

По словам эксперта, Украина при желании может выполнить соглашение на 100%, "но беда заключается в том, что (Пётр) Порошенко это не сделал и Зеленский не сделает".

"Честно говоря… я понимаю, что Денис Шмыгаль (премьер. — Ред.) относительно недавно работает. Но под его руководством никаких улучшений, никаких реформ в рамках соглашения об ассоциации не было. То есть полный провал, полнейший. В данном случае Денис Шмыгаль оказался одним из самых неэффективных премьеров с точки зрения реформ, которые нужны Украине и которые рекомендует Евросоюз", — заключил Александр Охрименко.

Что хочет ЕС от Украины

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил Владимиру Зеленскому, что "ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

"Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны", — написал он.

Боррель добавил, что в контексте выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС "темпы реформ на Украине замедлились". Он назвал "тревожным сигналом" смену правительства Украины в начале марта 2020 года и "освобождение от должностей реформаторов".

Примером продвижения успешных реформ, по словам Борреля, было принятие в мае на Украине закона о рынке земли и о банковской деятельности, которые были условием для продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

"Нам также обидно, что до сих пор не было открыто уголовное производство по делу Приватбанка о мошенничестве на сумму более $5 млрд, — говорится в его статье. — Олигархи еще сохраняют значительное влияние".

В конце октября Конституционный суд Украины своим решением отменил часть антикоррупционной реформы (электронное декларирование доходов чиновникам и судьям), что послужило причиной внутриполитического кризиса и резкой критики Киева со стороны ЕС. Позже ситуацию попытались исправить путём принятия отдельного закона об ответственности за декларирование недостоверной информации.

Украина призывала ЕС начать "пересмотр" соглашения еще в 2019 году, однако в 2020 году его не провели.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано и одобрено Радой в 2014 году. Текст документа содержит почти 500 статей, 44 приложения, три протокола и декларацию по сотрудничеству.

В 2017 году последней страной ЕС, которая ратифицировала соглашение, стали Нидерланды. С учётом их требований в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования.

Кроме того, соглашение не даёт возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Отказ со стороны бывшего президента Виктора Януковича подписать соглашение привело к массовым протестам зимой 2013-2014 годов и послужило предлогом для госпереворота с последующей потерей территорий, падением ВВП сразу на одну треть, увеличением тарифов на тепло и электроэнергию для населения, инфляцией.

Экс-президент Пётр Порошенко называл документ "победой над Россией", "одним из ключевых требований и надежд Евромайдана", подчеркивая, что с него начнётся путь Украины в ЕС.

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