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Автор Любовь Степушова

Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России

Экономика » Сырье » Газ

Украина пойдёт к России на поклон с просьбами о прямых поставках газа, написала газета "Взгляд". Эксперт Дмитрий Марунич объясняет, почему это не так. 

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"Украина пойдёт к России на поклон"

Европа в мороз оставила Украину без "реверсного" газа, сообщила газета "Взгляд" в статье под авторством Ольги Самофаловой.

Автор указывает, что декабрь Европа начала с того, что стала по максимуму отбирать газ из своих подземных хранилищ газа (ПХГ). Но так как цена на газ на спотовых рынках резко поднялась, а поставки СПГ снизились, то "Польша, Венгрия и Словакия прекратили реверсные поставки на Украину — газ нужен самим", в том числе,для продажи более выгодным покупателям в Азии.

По данным, приведённым автором, чтобы покрыть этот дефицит, Украина вынуждена отбирать газ из своих подземных хранилищ. Объем газа в 12 украинских ПХГ уже сократился с 31 до 24,8 млрд кубометров (данные на 20 декабря). Только за один день 18 декабря было отобрано 87,48 млн кубометров газа, указывает Ольга Самофалова.

"Если и дальше так пойдет, то Украина сильно рискует сама оказаться у разбитого корыта. На одном газе из ПХГ Украина не в состоянии пройти весь отопительный сезон, ей в любом случае необходимы поступления импортного топлива извне. Так было всегда. Собственной добычи газа и запасов в подземных хранилищах просто недостаточно для того, чтобы избежать холодных батарей в украинских хатах. Поэтому не исключено, что Киеву придется идти в Москву на поклон с просьбами о срочных поставках газа", — заключает Ольга Самофалова.

Не разбитое корыто, а полная ванна

В комментарии для "Правды.Ру" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что описанная ситуация не соответствует действительности, так как в хранилищах украинской ГТС накоплены рекордные за последние 10 лет запасы газа, а потребление газа Украиной "относительно невысокое".

"В прошлом году была теплая зима, мы боялись прерывания транзита, а газ был дешёвый, и его летом столько накопили, что отобрали только 15% с начала отопительного сезона. А в Киеве завтра будет +8. Промышленность стагнирует из-за коронавируса. Поэтому какие-то угрозы в этом году прохождения отопительного сезона с точки зрения ресурсов невероятны совершенно, и выводы об этом — глупость", — сказал эксперт.

"Разве что, вдруг резко похолодает, и холод минус 20 будет длиться три недели", — добавил он.

Трейдеры наживаются

Возросшую откачку из ПХГ эксперт объясняет активностью европейских и украинских трейдеров, которые этот газ закачали.

"Они пользуются преимуществом: они отбирают его, поставляют в ту же Венгрию и зарабатывают на этом хорошие деньги", — отметил Дмитрий Марунич.

Население платит по "импортному паритету"

Отвечая на вопрос, почему же тогда при больших объёмах запасённого дешёвого газа выросла цена на него для конечного потребителя, эксперт пояснил, что Украина согласно Третьему энергопакету, соглашению об ассоциации с ЕС и внутреннему законодательству, отказалась от госрегулирования тарифа на газ.

Теперь цена для населения определяется по импортному паритету, "потому что мы импортируем до 30% объема газа необходимого украинским потребителям".

"Поэтому поскольку в Европе цена росла последние месяцы, на Украине она тоже постепенно росла. К сожалению, со стоимостью доставки в текущем месяце она превысила уровень прошедшего отопительного сезона. Это очень неприятно осознавать для конечного потребителя, но это правда", — сказал Дмитрий Марунич.

Государственная компания "Нафтогаз" повысила цену на газ на январь 2021 года до 7,22 гривен за кубометр — на 14% больше чем было ранее. У большинства других поставщиков цена на газ выше — в диапазоне 7,39-10,8 гривен за кубометр — рост до 20%.

Переход на прямые поставки газа из России обсуждались на Украине в начале года, это обеспечило бы снижение цены для потребителя на 25%, но по политическим мотивам решение не было принято. Российский газ остается основным источником энергоснабжения Украины, но напрямую Киев не покупает его из России почти 5 лет, а перекупает у европейских стран с наценкой.

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Темы газпром нафтогаз украинская гтс дмитрий марунич
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