Тимошенко предложила выставить счёт за борьбу с COVID-19 "Нафтогазу"

В связи со сложной ситуацией и пандемией тех усилий, которые прилагают министерства и ведомства Украины, уже недостаточно. Поэтому необходимо изыскивать новые варианты финансирования противокоронавирусных мер. В частности, власти должны скоординироваться в этом вопросе с бизнесом.

Таково мнение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она утверждает: денег, которые уже заложены в бюджет на борьбу с заболеванием, пока хватает, но при необходимости у власти есть варианты. В частности, можно вернуть в бюджет недоплаченные компанией "Нафтогаз" 75 млрд гривен.

"Этих средств очень не хватает на борьбу с последствиями пандемии и их можно было бы направить в бюджет, если бы надлежащую политическую волю продемонстрировал президент", — объявила Тимошенко.

Напомним: ранее руководителей "Нафтогаза" обвинили в измене государству и завели на них уголовное дело. Причиной стали итоги проведённых аудиторских проверок.