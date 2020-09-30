В Европе начали расти цены на газ

С наступлением осенней прохлады в странах Европы отмечается увеличение спроса на газ. И параллельно с этим — рост цен на "голубое топливо".

"Газпрому", несмотря на то что большая часть его контрактов учитывает биржевые котировки, это, что называется, "на руку": можно рассчитывать не только на большую маржу, но и на рост поставок.

"В периоды роста цен на хабах естественным образом стимулируется увеличение отбора по долгосрочным контрактам сверх минимальных обязательств", — говорит Алексей Гривач, замдиректора ФНЭБ.

На сегодняшний день цена на газ на TTF — самой ликвидной европейской бирже — выросла почти в два раза по сравнению с цифрами конца августа.

29 сентября топливо: с поставкой "на день вперёд" и в октябре продавали по $ 138 за тысячу кубометров;

с поставкой в ноябре — уже по $ 155.

Косвенно будущий рост спроса на российский газ в Европе подтвердили в "Нафтогазе Украины", сообщив, что "Газпром" запросил сверхконтрактные объёмы транзита на октябрь.