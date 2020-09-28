Депутаты Бундестага: принятие Украины в ЕС спровоцирует "раскол"

Для Киева очень важно сохранить нейтралитет при "выборе" между Россией и Западом. Поэтому необходимо высказываться против принятия Украины как в ЕС, так и в НАТО. Об этом рассказали депутаты от фракции "Альтернатива для Германии".

"Немецкий Бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО", — отмечают депутаты.

Чиновники уточняют: между РФ и Украиной исторически очень тесные связи как по дипломатическим, так и по культурным и религиозным "каналам". И если давить на Киев, заставляя его выбирать, то можно "спровоцировать раскол".

"Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстёгивает раскол в стране", — делают вывод немецкие депутаты.

В "Альтернативе для Германии" припомнили давний (от 2014 года) документ — "Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС". Работа над ним, по сути, "расколола" страну на две части и в немалой степени накалила градус противоречий между жителями.