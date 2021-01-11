Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена

Дональд Трамп может призвать своих сторонников к срыву инаугурации Джо Байдена, отстранить его от власти до 20 января демократом не удастся, считает эксперт Валерий Гарбузов.

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Трамп — провокатор

На митинге перед штурмом Капитолия 6 января больше часа президент США Дональд Трамп накачивал многотысячную толпу и закончил фразой: "Идем на Пенсильвания-авеню".

"Мы пойдем по Пенсильвания-авеню, и мы пойдем в Капитолий, и мы попытаемся дать нашим республиканцам, слабым, потому что сильные не нуждаются в нашей помощи, мы попытаемся дать им ту гордость и смелость, которые им нужны, чтобы вернуть нашу страну", — сказал Трамп.

И люди пошли, а потом их лидер сказал "идите домой" и осудил беспорядки, но к этому времени многие из его сторонников уже были обречены на 20 лет тюрьмы. Их теперь называют в США "внутренними террористами".

В комментарии для "Правды.Ру" директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов пояснил, что Трамп, созывая этот митинг, хотел сорвать заседание Конгресса в Капитолии, что ему удалось, но только на время.

"Он спровоцировал людей на этот поход на Капитолий и на штурм Капитолия, как будто бы он сам собирался туда идти, но не пошел. Это классический пример провокатора", — отметил эксперт.

По его словам, когда президент увидел, что там есть жертвы, и что Конгресс намерен продолжить работу по сертификации выборов, "он был вынужден призвать людей расходиться".

Валерий Гарбузов считает, что тем самым Трамп "отторгнул от себя часть своих сторонников" и "снивелировал свое положительное наследие, которое пандемия перечеркнула во многом".

Демократы хотят убрать Трампа из политической жизни

По словам эксперта, сейчас демократы предпринимают усилия по отстранению Трампа от власти через импичмент или использование 25 поправки Конституции по мотиву недееспособности. Но импичмент демократы не успеют провести до 20 января, когда должна состояться церемония инаугурации Байдена, а о недееспособности Трампа должны заявить министры и проголосовать за это две трети конгрессменов в обоих палатах, и, "судя по всему, такого количества не набрать".

Эксперт добавил, что эти усилия предпринимаются для того, чтобы исключить Трампа из дальнейшей политической жизни, "чтобы он уже больше не портил малину после того, как придёт Байден".

"Трамп — это персонаж неугомонный, это непростой очень дяденька такой, и вряд ли он будет заниматься своей библиотекой после того. как уйдёт. Поэтому он хочет себе самому даровать президентское прощение за всё то, в чем его обвиняли и не обвиняли. Но удастся ли это ему провести, это большой вопрос. Никто так тоже не делал, (Ричарду) Никсону дал президентское прощение (Джеральд) Форд", — сказал Валерий Гарбузов.

Побоище на Пенсильвании может повторится

Эксперт предупредил, что вдоль Пенсильвания-авеню сейчас стоят как противники, так и сторонники Трампа.

"Конечно, спецслужбы должны урок 6 января уразуметь и оцепление ставить вдоль всей Пенсильвании, и не такое хлипкое, как было. Потому что Трамп может снова призвать всех своих сторонников съехаться со всех этих окрестных и дальних деревень, и они будут там гулять по Пенсильвании. Там же не выгоняют людей с улицы, как у нас, знаете, поэтому там можно ходить достаточно свободно. Поэтому, если не будет предпринято каких-то мер, то, не дай Бог, там еще какое побоище будет, на этой Пенсильвании", — сделал вывод Валерий Гарбузов.

Член Палаты представителей Джейсон Кроу заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме.

"Обнаружены длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что с трудом, но удалось предотвратить большее бедствие", — сообщил он.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа опасным, она считает, что против него требуется начать уголовное преследование после беспорядков в Вашингтоне.

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