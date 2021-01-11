Лукашенко: "У нас протестующие Капитолии не штурмуют"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Глава государства заверил своего собеседника в безопасности проведения чемпионата мира-2021.

Турнир должен пройти в мае. Ранее планировалось, что соревнования примут Рига и Минск, но латвийская сторона высказала своё несогласие после того, как в Белоруссии разгоняли протестующих против Лукашенко.

В IIHF надеются провести турнир в запланированные сроки, но существует вероятность переноса в другую страну.