Лукашенко: "У нас протестующие Капитолии не штурмуют"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Глава государства заверил своего собеседника в безопасности проведения чемпионата мира-2021.
Турнир должен пройти в мае. Ранее планировалось, что соревнования примут Рига и Минск, но латвийская сторона высказала своё несогласие после того, как в Белоруссии разгоняли протестующих против Лукашенко.
В IIHF надеются провести турнир в запланированные сроки, но существует вероятность переноса в другую страну.
"Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу тебя заверить, что никакой опасности у нас нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения физической безопасности людей.
У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолии. Совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Белоруссией", - заявил Лукашенко в разговоре с Фазелем.
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