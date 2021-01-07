Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия

Штурм Капитолия 6 января показал, что США дестабилизированы и не смогут избежать участи, которую навязали чилийцам, советскому народу, югославам, иракцам, сирийцам.

СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ НАЧАЛСЯ ШТУРМ КАПИТОЛИЯ

Кто организовал штурм Капитолия?

Конгресс США, где 6 января утверждались результаты президентских выборов, был вынужден прекратить работу после того, как туда ворвались участники "Марша за спасение Америки". Они требуют разобраться с фальсификациями на выборах ноября прошлого года, где, при очевидном успешном старте их лидера Дональда Трампа, в итоге, он проиграл.

Перед этим протестующие вступили в жёсткое противостояние с полицией, которой в ходе столкновений был применен слезоточивый газ, появились раненые и убитые.

В Сети идут споры о том, кто организовал штурм Капитолия — республиканцы или сами демократы, и делается вывод о том, что если организатором был Дональд Трамп, то это поставило его на грань позорного импичмента — за 20 дней до окончания полномочий. Однако эта аналитика не столь важна для остального мира.

Что важно для мира в штурме Капитолия

Для людей, не принадлежащих к "исключительным" американцам, важна картинка прямого эфира 6 января — штурм народом оплота "демократии" — Капитолия.

Важны бегущие сенаторы в противогазах, невыключенный компьютер спикера Палаты представителей Ненси Пелоси, выдавленный охраной из зала вице-президент Майк Пенс, фрики, пляшущие на столе спикера и выносящие добычу из здания Капитолия.

Важна полиция пропускающая штурмовиков в зону оцепления.

Важен звонок едва не плачущей члена Палаты представителей Линды Санчес в одну из американских телекомпаний с пересказом только что состоявшегося разговора с мужем о своей последней воле в завещании на фоне "взрывов" рядом с Капитолием.

И определение представителя Иллинойса Адама Кинзингера, что "это попытка государственного переворота".

Америка потеряла свою "мягкую силу"

Если она совершена по какому-либо сценарию, то выигрыш чьей-либо стороны, не стоит того, что потеряла Америка в мире.

Она потеряла свою "мягкую силу": США больше не являются демократией, чем так долго кичились. Теперь Вашингтону нечего экспортировать за границу в качестве "подарка". Любой "диктатор" теперь скажет: наведите порядок сначала у себя, прежде чем поучать других.

"Почему свои протесты вы считаете переворотом, а протесты в моей стране — выражением свободы слова?", — резонно спросит он и введёт в действие условный "Беркут", защищая интересы своей страны.

Это не трампизм, а народное восстание

Что же касается самих Соединённых Штатов, то свет клином на Трампе не сошёлся. Уйдет Трамп с политической арены или нет, идеи и цели рассерженной и добитой либералами консервативной Америки останутся.

Рано утром вместо того чтобы разойтись, демонстранты аплодировали и кричали, подбадривая друг друга: "Давай, дави вперед". Один из них крикнул: "Это наш дом", имея в виду Капитолий.

Смерть при штурме женщины ветерана ВВС показала, что за идеалы традиционного общества (а не за Трампа) умирают очень достойные люди. Принесена сакральная жертва — убита в борьбе за справедливость, по американским меркам, самая что ни на есть патриотка. Такое не забывается.

США разделят участь уничтоженных ими стран

Штурм Капитолия показал, что Джо Байден получает в "подарок" идеологически разделённую страну. И большинство у демократов в Сенате (и, следовательно, в двух палатах Конгресса), достигнутое накануне довыборами в Джорджии, сослужит ему плохую службу, так как теперь не с кем будет разделить вину за развал страны.

Положение усугубляется когнитивным диссонансом в экономике. Власти убеждают, что с экономикой всё в порядке, потому что акции на биржах растут. И никто не говорит, что фондовый рынок накачен триллионами напечатанных долларов. При ставленнике Уолл-стрит — Байдене, эта политика останется, а безработица будет расти, как и инфляция, а также долговая нагрузка домохозяйств. А это уже предреволюционная ситуация, как накануне "арабской весны"

События 6 января показывают, что США не застрахованы от кризисов, подобных тем, которые они организуют или поддерживают за границей. И они не смогут избежать участи, которую навязали чилийцам, советскому народу, югославам, иракцам, сирийцам. Легче сказать, кому не навязали — пока себе. Это происходит на наших глазах.

Читайте по теме: Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва