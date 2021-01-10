Пенс может временно заменить Трампа на посту президента США

Вице-президент США Майк Пенс может стать временным исполняющим обязанности главы государства.

Представители Демократической партии настаивают на применении 25-й поправки поправки к Конституции США, в которой говорится о переходе власти к вице-президенту в случае недееспособности президента.

О применении 25-й поправки заговорили после произошедшего в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий и нарушили работу сената.