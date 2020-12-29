Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность

2020 год стал для США самым сложным в новейшей истории США. Более того, возможно, это только начало. Конечно, эти процессы вызревали очень долго. Запущенные в этом году на полную мощность они уже в скором времени могут коренным образом изменить всю жизнь в стране и устройство государства, а возможно, что и похоронить его.

Почему в самой Америке уже почти год всерьез обсуждается возможность раздела на два государства? А может быть, это — только начало хаоса и Америк будет больше? Обо всем этом и многом другом рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

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США — страна третьего мира

— Владимир Сергеевич, этот год для США стал ковидным и хаосным? Теперь же Трамп якобы не собирается уступать Белый дом Байдену. Как там может развиваться ситуация на ваш взгляд?

— Трамп — самый богатый американский президент. Олигархов в Белом доме вообще не очень-то много было, тем более в послевоенный период. Все-таки считалось, что президенты должны быть из среднего класса, из народа.

В этом плане сегодня считается, что Байден свою роль выполнил. Задача состоит не в том, что будет делать администрация Байдена. Не на основных полях, а на периферии американских средств массовой информации сейчас обсуждается интересная точка зрения.

Главная проблема США — власть

Она состоит в том, что Байдена довольно быстро уберут. Может быть заставят его уйти в отставку или будет признано, что по своим физическим данным он не сможет выполнять функции президента.

Тогда будет поставлена Камала Харрис, а за ней будут стоять Обама, Сорос и другие люди. Они-то уже и начнут по-настоящему крутить Америкой. Когда Байден уйдет, мы узнаем их реальные замыслы, что они собираются делать с Америкой и каким образом она будет развиваться.

Основная проблема в США сейчас — не кризис экономики и не коронавирусная эпидемия, а вопрос о власти.

Собственно говоря, Байден уже давно имел неосторожность (видно, у него действительно не совсем нормально с пониманием) озвучить главный приоритет своей администрации.

Тектонический сдвиг демографии

Главный приоритет — как можно быстрее сделать 11 миллионов незаконных эмигрантов гражданами Соединенных Штатов Америки.

Тогда это действительно будет тектонический сдвиг, состоящий в том, что Демократическая партия США собирается управлять Америкой на однопартийной основе, может быть, на многие десятилетия вперед. Это — серьезный новый поворот, потому что произойдет отказ от идеи американской демократии, их знаменитых качелей.

После Второй мировой войны были качели, республиканцы и демократы правили и сменяли друг друга примерно через одинаковое время — 10 лет демократы, 10 лет республиканцы. Как-то так система функционировала, и это создавало движение вперед.

А сегодня в Америке может возникнуть однопартийная система — правление демократов, которые идут резко влево к тому же. Если это действительно произойдет, что там завтра будет с Соединенными Штатами Америки, предугадать невозможно.

Кто скрывается за ширмой Байдена

Роль Байдена — действительно весьма инструментальна. На самом деле истинных людей, которые пришли к власти по итогам этих президентских выборов, нам еще только предстоит увидеть.

Некоторых, конечно, мы уже давно хорошо знаем — это Обама, его окружение. Но за ними, может быть, стоят еще какие-то более радикально настроенные силы, которых мы пока еще не видим или вообще не знаем о них.

Это — движение "Черные жизни имеют значение" и другие действительно радикальные группировки. Они-то уж точно не стремятся сохранить институты американской демократии. Они хотели бы и дальше радикализировать американское общество.

В этом плане Трамп — это правый радикал. И вот по принципу зеркального отражения на смену ему приходят левые радикалы. Правые радикалы права гражданства в Америке имеют. Пусть их называют "белыми шовинистами", но они имеют право на существование.

А левые радикалы, да еще с какими-то своими прибамбахами — своим пониманием религии, а чаще — с откровенно антирелигиозной системой ценностей, своими взглядами на проблемы пола и на все остальное, могут наломать много дров.

У них ведь есть и своими взгляды на то, как должна быть устроена экономическая система страны, прежде всего, в перераспределении доходов и богатств.

Кстати, следующий реальный этап развития Америки — через налоговый механизм начать перераспределять накопленные богатства и доходы от состоятельных людей к менее состоятельным. Это многое изменит в обществе кардинальным образом.

Распад США на две части

В начале этого года известный профессор права и американский историк Фрэнк Бакли выпустил книгу, которая так и называется "Американская сецессия: надвигающаяся угроза национального распада".

Там прямо говорится про распад США — Разъединенные Штаты Америки.

Эта книга вызвала большую реакцию, появились еще некоторые исследования на эту тему. В Америке всерьез заговорили о возможном распаде страны по образцу 1860-1861-х годов — гражданской войны, когда Америка распалась на две части.

Бакли могли привлечь за написанное — за сепаратизм, другие антиамериканские вещи. Поэтому он так хитро сказал, что это — теоретические размышления, я совсем не призываю к распаду США.

Но критики отметили очень интересную вещь. Книга так хитро написана, что стало хорошей наживкой, которую вы заглатываете, как рыба, и она остается. То есть идея брошена. Всё - Америка должна развестись.