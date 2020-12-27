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Автор Игорь Шатров

Новый Свет переписывает историю по граблям Старого

Мир

Чем вызван нынешний хаос в Америке? Почему именно сейчас до такой степени кризис обострился, и не только в политике, а во всех сферах жизни? Связано ли это напрямую с коронавирусом и президентскими выборами, или эти причины только подстегнули, обострили и вывели на свет Божий глубинные процессы? На эти и другие вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

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— Владимир Сергеевич, происходящая в США послевыборная борьба все-таки — не причина, а следствие ненормальности американской политической системы. Архаичная система выборов серьезно не изменялась уже 200 лет. Она давно устарела, просто раньше элитные группы договаривались, а теперь это прорвалось.

Что произошло, накопилось в Америке за последние годы, что до такой степени это внутри-политический кризис, эта драка под ковром вылезла на поверхность? Что случилось с США?

— В Америке действительно произошли и сейчас происходят колоссальные демографические сдвиги. Америка перестает быть обществом белого большинства в традиционном его понимании — англосаксы, протестанты, мужчины белые, те люди, которые вот эти 200 лет создавали и двигали вперед Соединенные Штаты Америки.

Демо-сдвиг разлома

Они еще являются скелетом американской цивилизации и американского общества. Но на сегодняшний день благодаря таким мощным демографическим сдвигам Америка становится обществом все более растущих этнических меньшинств: афроамериканцев, латиноамериканцев, азиатов, азиато-американцев.

Также все большую роль играет ЛГБТ-сообщество. Это тоже — традиционно-американская социальная группа, элемент девиантной группы. До тех пор, пока она была где-то там на обочине, на периферии, считалась маргинальной группой, с ней мирились.

Большинство считало, что — ладно, в каждом городе должен быть какой-то сумасшедший, что-то такое с пикантинкой. Но когда это общество меньшинств стремительно становится обществом большинства, то начинают происходить очень серьезные ценностные сдвиги.

"Попади в рай, который открыл Колумб"

Сегодня количество переросло в качество. Тем более, что этнические меньшинства замешаны на продолжающиеся иммиграционные потоки. Очень многие хлынули на эту "землю обетованную" с начала 1990-х годов.

В этом Америка сама виновата — слишком уж много рекламировали себя как рай на земле, в который только попади, а дальше уже будешь жить прекрасно автоматически, можно сказать, не прикладывая рук. Главное — достигнуть, как Колумб достиг Америки.

Раньше приезжих воспитывали, считая, они воспримут систему американские ценности. Представителей традиционных этнических меньшинств всячески образовывали, считая, что они — уже носители американской системы ценностей.

Иные

Но выяснилось, что у них совсем другое представление об американской истории, они в ней никогда не занимали первых ролей, достойного места, они всегда выполняли роль строительного материала в рамках имперского американского проекта.

На них, на их плоти, крови, костях и страданиях создавалась и процветала американская империя. Сегодня мало того, что они о себе заявили, они хотят переписать американскую историю в прямом смысле этого слова, дать ей совсем другое звучание.

А главное — они хотят стать хозяевами в американском обществе. Если раньше белые были хозяевами, этнические меньшинства были только внизу — на подхвате, то теперь роли поменялись.

Расовая революция

Эти люди хотят быть господами, а традиционное белое большинство, соответственно, выполнять роль прислуги, и в общем сойти на нет с точки зрения ценностей, которые они всегда несли, и с которыми Америка себя идентифицирует.

Это — действительно ситуация полного изменения цивилизационного, генетического, культурного кода страны. Это — принципиально новая система ценностей. Расовые моменты в Америке везде присутствуют и играют большую роль, они никуда не делить, просто мы это не всегда видим.

В России — общество не совсем русских людей, но нет такого различия, такой контрастности в оттенках кожи. А в Америке — явное различие. Афроамериканцы и белые, белые и черные, они — действительно белые и черные.

Чёрный расизм

Еще лет 50 назад мне пришлось столкнуться с очень интересным феноменом. Тогда мои афроамериканские собеседники еще отнюдь не были равны в правах с белыми, в тот период еще шла борьба за права, их экономическое положение улучшалось по мере роста экономики.

Но они уже тогда считали верной формулу, что черное — это прекрасно, быть черным — хорошо, это — знамение времени, референтная группа, а вот быть белым — это, как белые вороны, изгои.

С этими проявлениями вы сталкиваетесь просто в бытовом плане — на кухне, на какой-то вечеринке. Люди действительно считают, что черный цвет кожи — признак избранности афроамериканцев.

Может быть, в тот период можно было над этим посмеяться, посчитать, что это — шутка или разновидность моды, как в одежде какие-то дизайнерские ухищрения.

Но на сегодняшний день это, действительно, становится уже новым элементом или, может быть, даже важнейшей направляющей дальнейшего развития Америки.

Повторение ошибок Старого Света

Может быть, это — процесс естественный. Старинные страны Евразии уже давно пошли через отрицание истории, ее переписывание, строительство нового.

Эта часть Америки готова поставить крест на весь предыдущий 200-летний период американского развития, объявив его аберрацией, несоответствием, когда Америка показывала самые свои худшие черты.

Это — культурный сдвиг, культурная новация, культурный тектонический сдвиг, который в Америке идет уже 30 лет и называется культурологической войной. Ценности приобретают совершенно противоположный смысл — с "хорошо" на "плохо" поменялось с точностью до 180 градусов.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша раса расизм история владимир васильев
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