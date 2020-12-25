Трамп воюет против Вашингтона, Вашингтон — против Трампа

Как в 2020 году обстояли дела в государстве, от которого в современной политике и экономике зависит многое, и как это отражалось на ситуации в других странах мира? Почему настойчиво делавший Америку снова великой Трамп проиграл Байдену? Какой месседж эта победа посылает американскому обществу? С какими надеждами и планами встречают Соединенные Штаты 2021 год и сделает ли администрация Байдена в будущем году шаги навстречу России?

Каким год был для США? Почему выборный вопрос продолжится и в следующем году? Итоги уходящего года для США в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров подвел вместе с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН, доктором экономических наук Владимиром Васильевым.

— Владимир Сергеевич, подводим итоги года. В этом году содержание новостей было не столь традиционным. Темы выборов в США и COVIDа, весь год активно обсуждались по всему миру. Сейчас новостные агентства сообщают, что демократы находятся в панике, потому что Трамп якобы не собирается покидать Белый дом. Возможно ли такое развитие событий?

— Теоретически это — возможный сценарий, который действительно активно обсуждается на страницах американской печати. И то, как он обсуждается, лишний раз говорит, что из Белого дома, возможно, была даже произведена определенного рода утечка информации.

Смысл ее состоит в том, что в ходе этих выборов имели место массовые фальсификации и подтасовки, демократы украли победу у Трампа, потому что на самом деле он определенно, с солидным преимуществом победил.

Количество всяческих подтасовок действительно зашкаливает. Более того, появилась информация (хотя и не совсем достоверная, но она — показательна), что не менее 1 500 000 бюллетеней было напечатано в Китае по заказу демократов. Они были вброшены в основном в основные штаты, в которых были наибольшие нарушения.

В суд на выборы

20 декабря — за месяц до конституционно установленной даты инаугурации — 20 января 2021 года — Администрация направила очередной иск в Верховный суд США, смысл которого состоит в том, чтобы признать результаты выборов в Пенсильвании недействительными и аннулировать их.

Администрация правовым путем пытается добиться справедливости в судебном порядке. Результат голосования выборщиков — 306 на 323. Если же у Байдена откусить голоса 20 пенсильванских выборщиков, то результат будет уже в пользу Трампа.

Пока в этом плане ничего сделать не удалось. Все голоса, которые официально получил Байден и Камала Харрис — в их активе записаны, Коллегия выборщиков их сертифицировала.

Новый год — новый этап

Следующий этап — 6 января, когда на обеих заседаниях Палаты представителей должны быть утверждены итоги голосования Коллегии выборщиков. После этого, можно сказать, что точка в избирательной компании 2020 года будет поставлена окончательно, по крайней мере, в рамках американского правового поля.

Но все равно уже сейчас начинаются проблемы другого плана, потому что Администрация уже сегодня изыскивает некоторые другие возможности, использовать уже не юридические способы сопротивления.

Первое — оспорить результаты этих выборов в общественном поле.

Второе — бросить тень сомнений на их результаты, чтобы все-таки понемногу начать что-то от них откусывать.

Первый иск, который был подан штатом Техас и еще 20-ю штатами по принципу унтер-офицерской вдовы, по поводу того, что у них были допущены нарушения, Верховный суд США отверг. Поэтому сразу добиться решительной победы не получилось.

Понемногу пооткусывать и объесть

Тогда пошли по другому пути: давайте откусывать понемножку. Помимо иска на Пенсильванию, вроде бы удалось договориться или заставить власти штата Джорджия пересчитать все голоса, которые были поданы по почте, на предмет сертификации подписей.

Разрыв между кандидатами в Джорджии — всего 11 500 голосов, а по почте было послано примерно 200 000 голосов. Если десятки тысяч бюллетеней будут признаны недействительными, тогда, может быть, к 6 января эти вещи могут где-то сомкнуться и дать результат.

Тогда, может быть, встанет вопрос о возможно недействительных голосах выборщиков от других штатов. Во всяком случае тогда может быть создан серьезный кризис, возникнет необходимость дополнительных действий.

Какие-то силовые действия за собой Трамп также оставляет, считая, что речь идет о какой-то угрозе американской государственности, интересам национальной безопасности, в том числе потому, что помимо подтасовок надо установить влияние внешних сил.

Элита против Трампа

На данный момент сложилась очень парадоксальная ситуация, при которой не только демократы, но и определенная часть республиканской партии заинтересована в том, чтобы Трамп ушел с политической арены.

В целом республиканцы преуспели, они сохраняют шансы удержать Сенат и сохранят контроль над ним. Тогда вашингтонское болото вернется в свое привычное русло.

Демократы получат Белый дом, зато республиканцы получат Сенат и смогут таким образом блокировать любые инициативы на законодательном уровне. Дальше начнутся бесконечные компромиссы, как и функционировал Вашингтон на протяжении предыдущих 20 лет. Это устраивает верхушку республиканской партии, это, может быть, устраивает и демократов.

Главное — сделать так, чтобы Трамп ушел. Тогда можно поблагодарить его, если получится выговориться, и вернуться в привычное политическое русло. Получается, что сегодняшняя диспозиция политическая такова, что Трамп воюет против Вашингтона, Вашингтон воюет против Трампа.