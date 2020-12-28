США — страна третьего мира

Как Америка докатилась до нынешнего ужасающего состояния? Почему еще недавно величайшая страна мира стремительно погружается в хаос? Какие еще тому причины, кроме демографических и политических перекосов? Американцы очень гордились своей медициной. Коронавирус показал, что в реальности США — страна третьего мира.

Что будет дальше с Америкой? Сомали с ядерными дубинками? Какова на самом деле была задача Байдена? На все эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

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— Владимир Сергеевич, вы сказали, что сейчас Америку колбасит из-за перекосов в политике и демографии. Насколько это исторический процесс? Откуда его корни?

— Да, сегодня Америка попала в этот флаттер. Более того, как недавно сказал Трамп, Америка превращается в страну третьего мира, а где-то в чем-то, может быть, уже и превратилась. Многие высказывания Трампа кажутся карикатурными, но на самом деле не являются таковыми. Это соответствует действительности, с моей точки зрения.

Думали, как лучше — получилось, как всегда

Американские власти, развивая либеральную глобализацию, думали, что будет иметь от этого только экономические выгоды, потому что сумеет быть тихой гаванью для капитала, со всего мира сюда поедет элита — самые богатые, умные развитые люди, и это ускорит американское развитие.

Но произошел прямо противоположный процесс. Хлынула как раз не европейская иммиграция, а латиноамериканская, африканская и азиатская. Причем, выяснилось, что десятки миллионов людей смотрят на Америку с экономической точки зрения, но не воспринимают ее культурные ценности.

Они готовы не просто приехать, но и занять в этом обществе господствующее положение, утверждая систему ценностей, которую они исповедовали на своей родине. Поэтому на сегодняшний момент уже происходит деградация страны.

Ковид показал США страной третьего мира

С моей точки зрения, ничто так не подчеркивает деградацию, превращение США в страну третьего мира, как эпидемия коронавируса. Америка давно считала, что в области медицины она впереди планеты всей, есть много средств и методов решения этих пандемий, это — не первая, справимся.

И вдруг выяснилось, что Америка по медицине — действительно страна третьего мира.

Когда Америка подводила итоги XX века, в качестве важнейшего фактора, который обеспечил Америке передовые позиции в мире, которые она занимала на рубеже тысячелетий, были указаны как раз успехи в общественном здравоохранении, в том числе соблюдение санитарно-гигиенических норм, социальная гигиена.

Прогресс в сфере общественного здравоохранения и социальной гигиены был перечислен как один из важнейших факторов американского социально-экономического прогресса, на котором строился и политический прогресс по принципу "в здоровом теле здоровый дух".

А на сегодняшний день пандемия только набирает обороты. Что с ней делать — никому не ясно. Она явно показывает, что США в значительной степени имеет все те негативные закономерности, которые приписывались странам третьего мира, не очень развитым и даже самым отсталым странам на нашей планете.

— Трамп на этот вызов реагировал как мог своей внутренней политикой. Дальше, кто бы ни был в высшей власти, нельзя не обращать на это внимание и игнорировать ситуацию.

Наверное, нужны уже какие-то срочные решительные меры, иначе хаос будет только нарастать. США могут не просто распасться, но и превратиться в Сомали с ядерным оружием. Как вы думаете?

— Мы действительно можем немножечко пуститься в какие-то материи или категории, которые считаются не совсем корректными, и порассуждать на эту тему. Но сегодня никто не может сказать, что с Америкой будет дальше.

Байден — не президент, а вышибатель Трампа

В самой Америке в последнее время получила распространение конспирологическая теория по поводу происходящего в стране. Смысл ее состоит в том, что Байдена Демократическая партия выдвинула не как следующего американского Президента, а как рыцаря на турнире, чтобы вышибить Трампа.

Основная задача Байдена — вышибить Трампа. Поэтому и контраст между ними был достаточно серьезным.

Байден — выходец из сравнительно бедной семьи, среднего класса, он действительно всегда был самым бедным сенатором. Вся его биография — парень из народа, который звезд с неба не хватал.

Насколько не хватал, когда он закончил среднюю школу, он был какой-то 576-й из 685-ти. Когда он закончил юридический факультет университета, то занимал примерно 75-ю строчку из 85-ти. Контраст с мультимиллиардером Трампом — очевиден.

Поэтому за Байдена, тем более в условиях кризиса, конечно, вполне могли проголосовать как раз те 80 миллионов человек, которые причисляют себя к обедневшему среднему классу, к беднейшим слоям, считая, что это — наш парень.

Это, кстати сказать, тоже очень важный водораздел, который сегодня уже проведен в американском обществе, чего не было раньше.