Как Америка докатилась до нынешнего ужасающего состояния? Почему еще недавно величайшая страна мира стремительно погружается в хаос? Какие еще тому причины, кроме демографических и политических перекосов? Американцы очень гордились своей медициной. Коронавирус показал, что в реальности США — страна третьего мира.
Что будет дальше с Америкой? Сомали с ядерными дубинками? Какова на самом деле была задача Байдена? На все эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Читайте начало интервью:
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— Владимир Сергеевич, вы сказали, что сейчас Америку колбасит из-за перекосов в политике и демографии. Насколько это исторический процесс? Откуда его корни?
— Да, сегодня Америка попала в этот флаттер. Более того, как недавно сказал Трамп, Америка превращается в страну третьего мира, а где-то в чем-то, может быть, уже и превратилась. Многие высказывания Трампа кажутся карикатурными, но на самом деле не являются таковыми. Это соответствует действительности, с моей точки зрения.
Американские власти, развивая либеральную глобализацию, думали, что будет иметь от этого только экономические выгоды, потому что сумеет быть тихой гаванью для капитала, со всего мира сюда поедет элита — самые богатые, умные развитые люди, и это ускорит американское развитие.
Но произошел прямо противоположный процесс. Хлынула как раз не европейская иммиграция, а латиноамериканская, африканская и азиатская. Причем, выяснилось, что десятки миллионов людей смотрят на Америку с экономической точки зрения, но не воспринимают ее культурные ценности.
Они готовы не просто приехать, но и занять в этом обществе господствующее положение, утверждая систему ценностей, которую они исповедовали на своей родине. Поэтому на сегодняшний момент уже происходит деградация страны.
С моей точки зрения, ничто так не подчеркивает деградацию, превращение США в страну третьего мира, как эпидемия коронавируса. Америка давно считала, что в области медицины она впереди планеты всей, есть много средств и методов решения этих пандемий, это — не первая, справимся.
И вдруг выяснилось, что Америка по медицине — действительно страна третьего мира.
Когда Америка подводила итоги XX века, в качестве важнейшего фактора, который обеспечил Америке передовые позиции в мире, которые она занимала на рубеже тысячелетий, были указаны как раз успехи в общественном здравоохранении, в том числе соблюдение санитарно-гигиенических норм, социальная гигиена.
Прогресс в сфере общественного здравоохранения и социальной гигиены был перечислен как один из важнейших факторов американского социально-экономического прогресса, на котором строился и политический прогресс по принципу "в здоровом теле здоровый дух".
А на сегодняшний день пандемия только набирает обороты. Что с ней делать — никому не ясно. Она явно показывает, что США в значительной степени имеет все те негативные закономерности, которые приписывались странам третьего мира, не очень развитым и даже самым отсталым странам на нашей планете.
— Трамп на этот вызов реагировал как мог своей внутренней политикой. Дальше, кто бы ни был в высшей власти, нельзя не обращать на это внимание и игнорировать ситуацию.
Наверное, нужны уже какие-то срочные решительные меры, иначе хаос будет только нарастать. США могут не просто распасться, но и превратиться в Сомали с ядерным оружием. Как вы думаете?
— Мы действительно можем немножечко пуститься в какие-то материи или категории, которые считаются не совсем корректными, и порассуждать на эту тему. Но сегодня никто не может сказать, что с Америкой будет дальше.
В самой Америке в последнее время получила распространение конспирологическая теория по поводу происходящего в стране. Смысл ее состоит в том, что Байдена Демократическая партия выдвинула не как следующего американского Президента, а как рыцаря на турнире, чтобы вышибить Трампа.
Основная задача Байдена — вышибить Трампа. Поэтому и контраст между ними был достаточно серьезным.
Байден — выходец из сравнительно бедной семьи, среднего класса, он действительно всегда был самым бедным сенатором. Вся его биография — парень из народа, который звезд с неба не хватал.
Насколько не хватал, когда он закончил среднюю школу, он был какой-то 576-й из 685-ти. Когда он закончил юридический факультет университета, то занимал примерно 75-ю строчку из 85-ти. Контраст с мультимиллиардером Трампом — очевиден.
Поэтому за Байдена, тем более в условиях кризиса, конечно, вполне могли проголосовать как раз те 80 миллионов человек, которые причисляют себя к обедневшему среднему классу, к беднейшим слоям, считая, что это — наш парень.
Это, кстати сказать, тоже очень важный водораздел, который сегодня уже проведен в американском обществе, чего не было раньше.
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