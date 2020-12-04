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Автор Любовь Степушова

"Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Вступив в коалицию с "неправильными" депутатами, социалисты Молдавии добились принятия пророссийских законов. Похвалить надо, а не обвинять в политиканстве.

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Исторические решения парламента Молдавии

Парламент Молдавии принял в четверг, 3 декабря, ряд решений, которые иначе чем пророссийскими и историческими не назовёшь, а именно...

  • Одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, который снимает запрет на вещание российских телеканалов, ранее обозначенное как "иностранная пропаганда". Также документ предусматривает снижение доли телевизионного контента на румынском языке с 80 до 60%.
  • Утвердил в первом чтении Закон о функционировании языков в стране, который гарантирует национальным меньшинствам право на использование их родного языка. Если законопроект будет утвержден во втором чтении, то русский язык в Молдавии вернет статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке, в том числе инструкции к лекарствам. Свой статус русский язык потерял в 2018 году решением Конституционного суда.
  • Одобрил в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента (аналог ФСБ) под контроль парламента. Теперь депутаты, а не президент будут назначать членов коллегии ведомства. Глава государства также перестанет получать отчеты о национальной безопасности — они будут направляться парламенту.
  • Отказался предоставить США под строительство нового посольства территорию бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева.

Игорь Додон выполнил обещания избирателям

Как сказал "Правде.Ру" директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) с 2014 года Богдан Цырдя, это всё инициативы Игоря Додона — действующего президента Республики Молдовы до 24 декабря.

Депутат отметил, что "мы вывели Службу информации и безопасности из-под контроля гражданки Румынии (избранный президент Майя Санду — гражданка Румынии) и посла США и вернули под контроль парламента, то есть народа".

Восстановлена справедливость и по другим вопросам, продолжил депутат. Так, Соединенным Штатам отказано в получении крупнейшего культурного и спортивного центра страны — республиканского стадиона, который был отдан под американское посольство правительством (Павла) Филипа и "олигархом-уголовником", имеющим уголовное дело в Российской Федерации, Владом Плахотнюком, уточнил Богдан Цырдя.

"Мы возвращаем русскому языку статус языка межнационального общения, который был у него 25 лет и который был отменён преступником и олигархом Плахотнюком, а также его подручными из Демократической партии. Сегодня мы приняли этот закон в первом чтении и через десять дней примем во втором чтении, и он станет уже законом", — добавил Богдан Цырдя.

Депутат уверен, что через этот же срок будет одобрен во втором чтении и закон о СМИ, благодаря которому в Молдавию вернутся российские новостные и аналитические программы.

Политиканство или политика?

Добавим, что эти инициативы были приняты голосами ПСРМ, которую поддержали депутаты из парламентской группы Pentru Moldova, вышедшие из правоцентристкой коалиции "За Молдову" и из левой партии "Шор".

Некоторые политики и аналитики (Игорь Тулянцев, Александр Гущин) отмечают, что социалисты вступили в коалицию с теми, кто перебегает от партии к партии в поисках сиюминутной выгоды, что является "политиканством" и "дискредитирует образ союзника России".

Однако в молдавской политике с 2005 года нет абсолютного большинства в парламенте, поэтому необходимо очень часто идти на компромисс. Например, летом 2019 года ПСРМ, благодаря коалиции с блоком АКУМ Майи Санду и Андрея Нэстасе, свалила (проклятый этими же аналитиками) олигархический режим Влада Плахотнюка. В сущности, какая разница, с кем договариваются социалисты, надо смотреть на результат, выгодный русскоязычным Молдавии и гагаузам, а значит, и России, а он есть. Ведомству Сергея Лаврова надо бы поучиться у Игоря Додона, как на ограниченном для политического манёвра пространстве выжимать максимум возможного.

Депутаты от Pentru Moldova в ответ на обвинения бывших коллег в предательстве напомнили, что голосование в парламенте — свободное и не зависит от партийной принадлежности.

Что же касается предательства, указывают они, "то не мы предали партию, а партия — нас".

Депутаты от оппозиции (партия "Действие и солидарность", политическая платформа "Достоинство и правда" и парламентская группа "За Молдову"), объявили о своем решении обратиться в Конституционный суд для отмены принятых 3 декабря законов. Избранный президент Майя Санду позвала сторонников на протесты против принятых решений 6 декабря.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы молдавия майя санду игорь додон богдан цырдя
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