Василий Колташов: со стороны молдован голосование было шкурное, но очень наивное

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с результатом в 56,28%. У ее соперника Игоря Додона — чуть больше 43%, — данные ЦИК после обработки 100% протоколов в стране. В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с Санду, с уважением относятся к выбору молдавского народа.

Санду уже пообещала приложить усилия для установления позитивных отношений Молдавии с Россией. Так ли будет действовать бывший руководитель Фонда Сороса? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

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Лукашенко снова понесло, на запад

— Василий, на президентских выбора в Молдавии победила Майя Санду. Не беда, что она — не пророссийский политик, гораздо хуже, что — прозападный, а совсем не промолдавский. Она, как и многие на постсоветском пространстве думает о своей стране, а работает в интересах Запада, Фонда Сороса, где она долгое время работала на руководящем посту.

Румыния-то на задворках Европы болтается и ничего хорошего от ЕС не видит. А многие молдаване, видимо, почему-то считают, что ее там ждут, и будут всячески развивать. Чего вообще можно ждать от Евросоюза подобным странам?

Когда Санду была министром образования Молдовы, то сделала русский язык факультативным. Но не успев вступить в должность президента уже сделала заявление, что она готова партнерствовать с Россией, готова лично встретиться один на один с Путиным.

— Не боится?

— Наверное. Она уже встретилась с американским послом и сказала, что она намерена преодолевать экономический кризис при помощи США. Простые молдаване — все-таки добрые и трудолюбивые люди. Видимо, они — еще более наивные, нежели украинцы. Как вы считаете?

— Нет. Они гораздо хитрее украинцев. Знаете, почему они голосовали за Санду. Там на самом деле очень примитивные мотивы. Ведь она практически 90% с лишним набирала на участках голосования за пределами страны. Ее победа в огромной мере создана западными мигрантами или потенциальными мигрантами на Запад.

И эта победа произошла в условиях, когда на Западе началось давление на рынок труда из-за пандемии, кризиса и настроений в обществе.

Поэтому эти мигранты хотят получить железобетонные основания своего пребывания на рынке труда в еврозоне — в Англии и в других странах, которые числятся богатыми. Это и есть их мотив.

Куда Молдавии и молдаванам податься…

Но никакая Санду сближением с Румынией или непосредственно с ЕС ничего такого дать им не сможет. Да, может быть, они получат румынский паспорт, пусть даже их страна войдет в состав Румынии.

Но это — очень примитивный расчет, который не учитывает ситуацию в Европе. Макрон уже говорил, что нужно пересмотреть шенгенское соглашение, потому что уже набралось критическое количество мигрантов, среди которых много террористов.

Поводов они имеют достаточно. Стрельба в Вене, отрезанные головы во Франции, в Ницце. Все это можно применить в отношении мигрантов. И молдавский паспорт в такой ситуации ничем не отличается от румынского.

Кризис многовекторности

Но на выборах в Молдавии действительно получилось, что программа Додона по сотрудничеству с Россией не была оценена. Все-таки администрации Додона удалось добиться увеличения заказов из Российской Федерации, поставок в Россию товаров из Молдавии. Но это отошло на второй план и не обеспечило победу президенту.

С другой стороны, Додона тоже не назовешь пророссийским кандидатом. Он говорил, что Молдавия будет и с Россией, и с Европейским союзом. Его поражение — еще один признак кризиса многовекторности.

А Санду говорила: можно встретиться, конечно, и с Путиным, но ее ориентация на Запад была обозначена очень четко. Ни о какой многовекторности она даже не говорила.

— Но ведь в России тоже работает очень много молдавских граждан. США нас постоянно обвиняет, что мы им президентов выбираем. А на самом деле мы даже на молдавские выборы повлиять не смогли.

Наши власти все пытаются доказать, что мы в чужие дела не лезем, уважаем независимость всех вокруг. Но они-то как раз лезут! И нас обвинять все равно будут. Почему Россия ничего не сделала? Что теперь можно сделать? Будем с Санду работать, как она пожелает?

— Мне кажется, что в ответ на это голосование России активней следует принимать в российское гражданство тех молдаван, которые работают у нас. Их много, желающих получить гражданство среди них тоже будет достаточно.

Это своего рода санкции. А главное — они бы здесь обустраивались, свои семьи перевозили и заработанные деньги тратили в Российской Федерации.

Это вообще должно быть, на мой взгляд, политикой в отношении и мигрантов, особенно из Украины и Белоруссии. Союзное государство, как показала практика, это — очень мало.

Все-таки желательно, чтобы люди получили российское гражданство, если они долговременно живут в России. Это должно быть предложено как некий вариант легкого перехода к более удобной ситуации.

Хотя белорусы не обязательно этого захотят. Они Лукашенко-то ругают, но благами союзного государства пользоваться не отказываются. Потому что юридическое соглашение много лет уже обеспечивает возможность жить в России, и они этим довольны.

Что касается собственно Молдавии, я думаю, что со временем те торговые соглашения, которые Додон выбил, будут потеряны. Диалог с Санду Москва, конечно, будет вести, но не думаю, что с ней можно будет наладить серьезное продуктивное сотрудничество.

Но в Европе для молдаван наступает плохой сценарий. Поэтому думать, что сейчас Санду им что-то обеспечит, совершенно беспочвенно. Я думаю, что это было с их стороны шкурное, но очень наивное голосование.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев