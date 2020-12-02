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Лавров: Россия едва ли пойдёт на вывод миротворцев из Приднестровья

Политика

Россия вряд ли пойдёт навстречу пожеланию нового президента Молдавии и выведет своих миротворцев из Приднестровья.

Лавров: Россия едва ли пойдёт на вывод миротворцев из Приднестровья

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета руководителей МИД стран участниц ОДКБ.

По его словам, непонятно, что именно "имела в виду госпожа Санду", "безответственно" требуя вывести российских миротворцев из Приднестровья, но это "едва ли поможет урегулированию конфликта", поэтому Москва на такой шаг вряд ли пойдёт.

Лавров напомнил, что

российские миротворцы вместе с украинскими и молдавскими присутствуют в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2" по процессу приднестровского урегулирования, одобренными ОБСЕ. Их задача поддерживать стабильность в Приднестровье, не допустить нового "кровавого конфликта".

Помимо этого, как подчеркнул глава Российского МИД, отдельная группа российских военных в Колбасе охраняет склады боеприпасов:

"Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами. Министр обороны России говорил ранее, что мы готовы утилизировать эти опасные предметы (снаряды), но для этого нужно сотрудничество сторон Кишинева и Тирасполя"", сказал Лавров.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Санду настаивает на выводе миротворцев РФ из Приднестровья

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Автор: Ольга Лебедева
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