Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе

Шансы Армении и Азербайджана в войне в Карабахе примерно равны, Армении важно признать независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики НКР, считает военный эксперт Михаил Александров.

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Положение на карабахских фронтах

Армии обороны Нагорного Карабаха ведут тяжёлые бои на южном направлении фронта, в районе Ишханадзора, сообщил во вторник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян. По его словам, в северной части НКР противник не смог продвинуться вперёд, Вооружённые силы Азербайджана понесли значительные потери в живой силе и технике.

Минобороны Азербайджана сообщает, что в течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции на Агдере-Агдамском (север), Физули-Гадрут-Джебраильском (юг) и Губадлы-Зангеланском (юг) направлениях фронта.

"Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении.

Заметим, что север контролируемой карабахцами территории, в том числе город Мартакерт — это собственно территория НКР, согласно декларации о независимости 1991 года, а юг, в том числе, Физули, Гадрут, это захваченные НКР территории в результате войны 1992 -94 годов.

Шансы на победу "примерно равны"

Как сказал " Правде. Ру" ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований, доктор политических наук Михаил Александров, Азербайджан показал неплохие успехи на равнинной местности, где возможно массовое эффективное использование танков, артиллерии, беспилотников. Пока это дает результат. На северном направлении гористая местность — там успехи Азербайджана не столь очевидны, как на юге, где равнинная местность, уточнил военный эксперт.

По его словам, в горах азербайджанцам будет "нелегко воевать", потому что Армия обороны Нагорного Карабаха хорошо обучена и пользуется поддержкой Вооруженных сил Армении.

Эксперт считает, что формально преимущество в войне на стороне Азербайджана — по численности личного состава, количеству вооружения и военной техники. Но армяне ведут оборонительную войну, то есть, у них потери меньше, а гористая местность затрудняет использование современных технических средств ведения войны.

"И, конечно, боевой дух у армян выше, потому что, конечно, армяне, проживающие в Карабахе, будут драться до конца. Они считают, что это их земля, они готовы за нее умереть. В то время как азербайджанские вооруженные силы просто решают политическую задачу — освобождение Нагорного Карабаха, поэтому боевой дух у них не такой сильный. Так что я считаю, что силы сторон в долгосрочной перспективе примерно равны", — сказал Михаил Александров.

Кроме того, Азербайджан потенциально находится в большей зоне риска, так как его политическое устройство — диктатура, и если их Карабаха "пойдут гробы", то Ильхама Алиева сметут, и будет смута, в то время как Никол Пашинян — уйдет без потрясений.

"В Азербайджане устойчивость политического режима базируется на авторитарной власти Ильхама Алиева. Поэтому там, конечно, всплеск недовольства из-за больших потерь в живой силе может быть фатальным. В Армении — нет. Если люди будут проявлять недовольство, уйдет Пашинян — придет другой. Поэтому армяне публикуют, хотя бы, частично данные об убитых. А в Азербайджане полностью замалчивают эти данные", — сказал Михаил Александров.

Армении надо признавать независимость Нагорного Карабаха

Военный эксперт полагает, что карабахский клан Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна совершил дипломатическую ошибку, выведя НКР из переговорного процесса.

"Они считали, что сами будут представлять Карабах и, тем самым, допустили серьезную дипломатическую ошибку. И если бы Карабах сейчас участвовал в переговорном процессе, то его легче было бы признать", — сказал военный эксперт.

По его словам, сейчас "все отговаривают Армению" от того, чтобы она признавала НКР, потому что это якобы закрывает путь к дальнейшим переговорам. По мнению Михаила Александрова, это ошибочная констатация и "двойные стандарты", потому что "Запад признал Косово, а Россия — Абхазию и Южную Осетию".

"Азербайджан будет и с признанным Нагорным Карабахом вести переговоры, а сейчас ему выгодно поддерживать непризнанный статус Нагорного Карабаха, чтобы обосновать тезис об оккупации азербайджанских земель. А если бы Нагорный Карабах был признан, хотя бы, Арменией и ещё парочкой государств, то у армянской стороны были бы все основания утверждать, что там реализовано право на самоопределение народа Нагорного Карабаха", — сказал Михаил Александров.

17 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября.

Однако прекращение огня было сорвано. Конфликт обострился 27 сентября и вылился во вторую полномасштабную современную карабахскую войну.

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