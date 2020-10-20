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Зачем французские политики поднимают вопрос о признании Карабаха

Признание Нагорного Карабаха волнует не только Азербайджан и Армению, но и Францию. Представитель сената страны Валери Буайе отмечает: в свете недавних событий необходимо противостоять властям Азербайджана, поскольку это "равносильно тому, чтобы выступить против ислама в ЕС".

Зачем французские политики поднимают вопрос о признании Карабаха

Если Франция признает Карабах, какими будут последствия? Комментирует Николай Литвак, профессор кафедры философии МГИМО, доктор социологических наук. Эксклюзивно на "Правда. Ру".

 

"Нагорный Карабах - это юридически часть Азербайджана"

"В подлиннике я не смотрел, что там глава сената сказал. На вашей формулировке остановимся. Я с оговоркой, потому что там может быть ещё какой-то контекст.

И Европа, и мы стоит на этой позиции — позиции территориальной целостности государств. Это принцип ООН.

Другое дело, что принцип этот периодически нарушается. Мы видели Косово, сейчас эта проблема поднимается в Азербайджане, потому что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана юридически, согласно международному праву, которое европейцы говорят, что защищают", — рассказывает Литвак.

 

"Двойное дно" французской дипломатии

Ситуация имеет "двойное дно", отмечает эксперт. И подход Франции при этом достаточно избирателен.

"В тех случаях, когда есть у нас какие-то особые отношения, мы вот так поступаем. Если отношений особых нет или, наоборот, они особые в отрицательном смысле, то есть мы отрицательно относимся, значит, мы поступаем по-другому", — уточняет Литвак.

Например, есть такая проблема: несоответствие границ этнотерриториальному населения европейских народов. Между Францией и Испанией существуют две области, а именно Каталония и Страна Басков, которые поделены между этими двумя странами.

И то, что волнения в основном происходят в испанской части как Каталонии, так и Страны Басков, а во французской части достаточно тихо, ничего не означает — народы остаются по-прежнему разделенными.

"Если этот вопрос поставить в общеевропейском контексте, тогда, конечно, можно здесь и обсуждать и Донбасс, и Нагорный Карабах, и Крым, и всё, что угодно можно обсуждать.

Но если это все делается частично в отношении каких-то отдельных стран, отдельных народов, отдельных территорий, то это, конечно, подход очень сомнительный", — уверен Литвак.

Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".

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