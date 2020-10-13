В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху

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"Вето Путина" на участие Турции в переговорах

Турецкая газета "Карар" 13 октября на первой полосе публикует статью под заголовком "Вето Путина Турции", в которой сообщает, что Москва отвергла идею включения Турции в возможные мирные переговоры с сопредседателями Минской группы (Россией, Францией и США) по проблеме Нагорного Карабаха. По данным издания, цель противостояния этой идее — направить процесс переговоров "в соответствии с региональными интересами России".

Газета "Карар" отмечает, что минская тройка активизировалась "только тогда, когда азербайджанские войска начали возвращать свои земли", но "в ее призывах к прекращению огня ничего не говорится об уходе Еревана с оккупированных земель".

Газета подчеркивает, что Москва фактически поддерживает Армению в этом конфликте, так как "в то время как Ереван бомбил мирное население Гянджи", (Сергей) Лавров встречался со своим коллегой (Зограбом) Мнацаканяном" в Москве, где обсуждалось "нежелание Нагорного Карабаха привлекать Турцию к переговорам".

Перемирие — не на пользу Азербайджану

Не перемирие, а перерыв на вооружение", — гласит заголовок газеты "Ени Шафак" по поводу прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое, по словам газеты, стало "животворным глотком воды для измученной армии Армении".

По данным издания, армяне используют момент для усиления своих вооруженных сил, в то время как Россия, Франция, Иран и США передают Армении высокотехнологичное оружие.

"Ени Шафак" отмечает, что Россия якобы передала Армении тяжёлые орудия, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и зенитные ракетные комплексы "Игла". Часть оружия якобы даже была доставлена ​​правительственным самолетом министра иностранных дел Армении Мнацаканяна, который участвовал в переговорах о прекращении огня в Москве.

Со ссылкой на "власти Азербайджана" "Ени Шафак" пишет, что Франция также направила военную помощь Армении во время перемирия. Утверждается, что перевозки осуществляются пассажирскими или VIP-самолетами, "поскольку Грузия закрывает воздушные и автомобильные пути для военных целей".

"Известно, что армянская диаспора в США также отправляла военную технику под названием "гуманитарная помощь", — утверждает газета.

Россия хочет сместить Никола Пашиняна?

Газета "Миллиет" публикует интервью с политиком Мехметом Али Баяром, который полагает, что Россия стоит за новым обострением в Нагорном Карабахе, так как ей нужно сменить власть в Армении. По его мнению, премьер страны Никол Пашинян "пытается уйти с орбиты России, приближаясь к Западу и США", что недопустимо для России, так как Армения занимает стратегически важное "козырное" положение на Кавказе.

Али Баяр полагает, что Пашинян опозорился, "пойдя на такую авантюру", поэтому смена власти произойдет "уже сегодня или завтра".

"Произойдет переворот… В противном случае я не ожидаю крупных подвижек, которые вернут Нагорный Карабах обратно Азербайджану", — сказал политик.

По его мнению, "вырисовывается новая линия фронта" в пользу Азербайджана, но россияне не допустят прогресса, "который еще больше обидел бы Армению".

С Россией надо договариваться

В статье "Россия: конкурент или партнер?" в этой же газете колумнист Сами Коэн пишет, что в конфликте между Азербайджаном и Арменией "Анкара активно поддерживает Баку, а Москва сохранила свою принципиальную позицию, которая ставит во главу угла её интересы в Армении, при этом заботясь о проведении взвешенной политики".

Автор указывает, что Турция и Россия, несмотря на возникшие разногласия по нагорно-карабахскому вопросу, коренящиеся в поиске решения этой проблемы, вполне могут работать вместе.

"Существует возможность "тонкой настройки" между противостоящими позициями. Для этого необходимы воля и диалог между руководителями двух стран, которые осознают свои общие интересы", — пишет Сами Коэн.

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