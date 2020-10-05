Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии

Турция дала указание своим боевикам в Сирии готовится к "агрессии" России в ответ на события в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе. Что дальше?

Турция предупредила своих боевиков о наступлении России

Об этом пишет газета Al Araby Al Jadeed в статье "Будет ли Россия отказываться от договоренностей с Турцией?".

Газета ссылается на мнение лидера Сирийской национальной армии (СНА) Мустафы Седжари, источники которого в Турции полагают, что Россия намерена начать военную операцию "к северу от Алеппо и к востоку от Евфрата" (территории, ранее подконтрольные курдам), если ситуация в Нагорном Карабахе или Ливии обострится.

"Турки подтвердили, что они будут поддерживать нас в случае, если русские пойдут на эскалацию", — сообщил газете Седжари.

Военные столкновения между протурецкой СНА и турецкой армией, с одной стороны, и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) — с другой, все ещё продолжаются в районах к востоку от Евфрата в окрестностях городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако в городах Аль-Баб, Джараблус, Азаз, Африн ситуация стабильна, указывает газета.

"Ни Россия, ни даже режим (Башара Асада) не проявили намерений вернуть эти территории", — говорится в статье.

Но даже если Россия поддержит курдов, их шансы на восстановление контроля над севером Сирии очень низки, оценивает Седжари, так как СДС не имеют преимущества в живой силе и авиации.

А если ответ будет в Идлибе?

Седжари не смог сказать ничего определенного про намерения России в Идлибе, однако такое "давление" газетой не исключается.

"Силы режима (Башара Асада), поддерживаемые Россией, и иранские ополченцы концентрируются на линиях соприкосновения в южном и восточном Идлибе. Это то, к чему подготовились Анкара и оппозиция, обеспечив подкрепление турецкой армии в Идлибе за последние два месяца, а также скорректировав позиции СНА в рамках подготовки к развитию событий", — пишет Al Araby Al Jadeed.

Газета напоминает, что правительство Сирии ранее неоднократно заявляло о своем намерении расторгнуть российско-турецкое соглашение о прекращении огня в Идлибе, заключенное в марте прошлого года.

Дамаск втягивает Москву в конфликт с Анкарой

Как сказал "Правде.Ру" президент центра стратегических исследований "Россия — Исламский мир", Шамиль Султанов, в Сирии может быть обострение, но оно связано не с намерениями России наказать Турцию за Нагорный Карабах. А с тем, что правительству Башара Асада "жизненно важно показать своему населению, что оно освобождает Идлиб, что Идлиб не остается под контролем протурецких сил или террористических структур".

Это, по мнению эксперта, также важно и потому, что в 2021 году в Сирии будут президентские выборы, и "необходимо показать, что Дамаск контролирует территорию Сирии".

"Если этого не будет, итоги президентских выборов международным сообществом не будут признаны", — отметил Шамиль Султанов.

Поэтому Дамаск, учитывая ситуацию в Нагорном Карабахе, будет пытаться спровоцировать Россию на то, чтобы она разорвала мартовские договоренности 2019 года с Турцией, и оказала Дамаску содействие в попытке тотального наступления сирийской армии на Идлиб, отметил политолог.

Эксперт предполагает, что в Идлибе в случае обострения, начнется "мясорубка" и военные действия продлятся очень долго.

27 сентября Азербайджан начал наступление на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику. За действиями Баку, по мнению многих экспертов, стоит Анкара, которая направила в район боев сирийских боевиков. Россия не согласилась на предложенный Турцией «сирийский вариант» карабахского урегулирования. Об этом заявил 30 сентября министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью государственному информагентству Anadolu.

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