В турецком парламенте задумались об отправке в Карабах военных

Турецкий парламент в ближайшее время может рассмотреть вопрос помощи Азербайджану, в частности — вопрос переброски туда турецких военных. Однако пока политики не видят во введении войск необходимости. Об этом рассказал спикер Мустафа Шентоп.

"Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы, проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий. Поэтому я не думаю, что такое предложение (об использовании в зоне конфликта турецких военных) будет необходимо до тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН", — рассказал Шентоп.

Дело, по словам политика, — в уважении международных правовых норм. Если нормы не будут соблюдать, то Азербайджан "будет вынужден использовать свое неотъемлемое право на самооборону, которая допускает коллективные усилия в этом направлении", подчеркнул Шентоп.