Осуществимы ли надежды Армении на признание независимости Нагорно-Карабахской Республики Францией, рассказал эксперт Сергей Фёдоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Tv5Monde, что ожидает признания со стороны Франции независимости Нагорного Карабаха.
"Ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха. Выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность не имеет иного варианта решения, поскольку все это может перерасти в большую гуманитарную катастрофу", — сказал Пашинян.
По его словам, эта катастрофа может "распространить террористическую волну в нашем регионе в более широком смысле".
"Если международное сообщество не отнесется к этой ситуации всерьез, можно ждать турок в Вене", — предупредил Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении напомнил об историческом эпизоде: осаде Вены турецкой армией 14 июля 1683 года, снятой 12 сентября. По мнению премьер-министра Армении, "реальной реакцией международного сообщества было бы признание независимости Нагорного Карабаха".
Эммануэль Макрон недавно сообщил своим коллегам в Брюсселе, что он был проинформирован о присутствии на азербайджанской стороне "300 боевиков, которые покинули Сирию, чтобы добраться до Баку через Газиантеп (Турция)". "Как сопредседатель Минской группы", ответственный за урегулирование этого конфликта, Макрон обратился к Анкаре:
"Я считаю, что обязанность Франции — просить объяснений", — сказал президент Франции.
Несколько дней назад 176 французских мэров, депутатов и сенаторов всех политических взглядов призвали Францию отказаться от своей позиции нейтралитета перед лицом "азербайджанской агрессии против армян" в Карабахе — "кавказском регионе, который Азербайджан стремится отвоевать".
Также в письме указывается о новом факторе в эскалации, а именно дестабилизирующей роли Турции, которая не только открыто вовлечена в конфликт, но также содействует переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта. Отмечается, что "именно этим террористами сейчас противостоит армянский народ".
Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, Франция вряд ли признает Нагорный Карабах независимой республикой, несмотря на то, что во Франции проживает крупная армянская диаспора и Франция признала геноцид армян в начале ХХ века, вызвав очень гневную отповедь Турции, с которой у нее очень сложные сегодня отношения по целому ряду вопросов.
Эксперт пояснил, что Франция входит в тройку стран Минского формата ОБСЕ, который занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта, поэтому прямая поддержка одной из сторон исключила бы ее из Миской группы, как посредника, занимающегося урегулированием этого конфликта.
Во-вторых, по мнению эксперта, обострять сейчас и без того очень острый конфликт, Франции было бы крайне неосмотрительно, бесчеловечно, и неразумно.
"Франция будет вести себя, как мне представляется, очень аккуратно и принимать взвешенные решения, с учетом того, что она на международной арене всегда себя позиционирует как страну-посредник, страну-модератор различных важных процессов в мире", — отметил Сергей Фёдоров.
Эксперт считает, что даже сама Армения не спешит и колеблется с признанием Нагорного Карабаха, потому что" здесь нужно быть очень осторожным".
"Какого-то однозначного решения данного конфликта в данный момент невозможно отыскать, потому что он длится века. Каждая страна высказывает свои довольно существенные аргументы, которые нужно принять во внимание.
По мнению Сергея Фёдорова, о признании независимости Россией Нагорно-Карабахской республики вообще речи не идёт. Потому что "нам дороги отношения и с той, и с другой стороной".
"Принимать в этот сложный момент ту или другую сторону было бы дискредитацией политики России на постсоветском пространстве. Поэтому Россия должна использовать свои традиционные добрые отношения и с той, и с другой стороны, для того, чтобы хотя бы остановить кровопролитие. И хочется надеяться, что предстоящая встреча в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана, послужит первым шагом в направлении, хотя бы, прекращения огня, потому что бессмысленная жестокая схватка, сопровождающаяся гибелью десятков людей, мирных людей в том числе, в наше время в начале XXI века — такого нельзя, конечно, допускать", — сделал вывод Сергей Федоров.
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