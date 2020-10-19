Роль Турции в Карабахе

Турция активно вмешивается в отношения между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, делает сама и через президента Ильхама Алиева предложения России о включении Анкары в урегулирование проблемы. Сейчас процесс идет в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Зачем ей это? Ведь есть риск испортить отношения с тремя центрами силы.

"Турция не является стратегическим партнером России", — заявил Сергей Лавров. Как это было воспринято в Турции? В США видят, что Турция помогает Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. "Любое вмешательство извне нужно прекратить", — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Какую помощь он имеет ввиду? Какова позиция США?

Западные источники полны свидетельств сирийских протурецких боевиков, воевавших на стороне Азербайджана. "Армянский снайпер убил 8 бойцов дивизии "Султан Мурад" и двух бойцов "Бригады Хамзы". Таких снайперов мы видели только в фильмах", — цитирует независимая журналистка Линдси Снелл слова наёмника из поддерживаемой Турцией "Сирийской национальной армии".

Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Эрдоганом выразил серьёзную обеспокоенность участием в конфликте боевиков из Сирии. Зачем эти боевики были направлены в зону конфликта? Развязывает ли это руки России, ведь теперь это — конфликт между ней и международным терроризмом? Обо всем этом и многом другом рассказал главный редактор "МК-Турция", автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

— Яшар, что в Турции говорят и пишут о событиях в Нагорном Карабахе?

— Всем давно известно, что Турция сразу однозначно поддержала Азербайджан, всегда высказывалась о необходимости продолжения боевых действий и категорически отказывалась от перемирия.

Турецкие политики говорили, что мы — за перемирие, но в данном случае и конкретной ситуации то, что происходит в Нагорном Карабахе, должно завершиться не перемирием, а окончательным выводом войск Армении, окончанием оккупации и так далее.

Турецкая сторона — за милитаристское решение этого вопроса. Турция и раньше видела разрешение этой проблемы только в окончательном возвращением и семи районов непосредственно Азербайджана и самого Нагорного Карабаха тоже.

— А с чем связана их заинтересованность, такая активность и вовлеченность на этот раз?

— Действительно, возникают вопросы, почему мы очень активные действия с турецкой стороны наблюдаем. Наверное, это обусловлено позицией турецкой стороны в том, как она вообще видит решение любых подобных вопросов.

Турция: сначала — поле боя, потом — переговоры

Министр иностранных дел говорил, что мы любые вопросы решаем сначала на поле боя, а потом садимся за стол переговоров, и мы видели пользу от такого подхода. Такую позицию Турции уже продемонстрировала в Сирии и Ливии, а сейчас — уже и на Восточном Средиземноморье.

Карабах для Турции становится четвертым фронтом, как его уже там называют его.

Турция считает, что:

во-первых, она должна поддерживать братьев азербайджанцев, это — главная причина;

во-вторых, надо говорить, когда у вас больше козырей в руках.

Можно диктовать свои условия с позиции силы, если предварительно захватить определенные районы. Тогда уже можно говорить, вы же видите, как все это плохо, теперь нам надо сесть за стол переговоров, но диктовать условия будем мы, потому что мы успешно продолжаем войну, а для вас становится все хуже.

— Действительно, Турция в Сирии играет значительную роль, в Ливии совершенно не собирается никому уступать. Но так ли все обстоит и с Карабахом?

— Еще один важный момент, одна из причин, по которой Турция так действует, потому что она хотела быть одним из главных посредников переговоров между Азербайджаном и Арменией — не просто членом Минской группы ОБСЕ, а сопредседателем.

Зачем Турции нужно сопредседательство

Турция очень болезненно восприняла тот факт, что ее участие в этой группе никоим образом не было озвучено в сообщениях о прошедших переговорах в Москве между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, когда в окончательном документе Лавров сказал, что вопрос будет решаться строго в рамках Минской группы ОБСЕ.

Хотя понятно, что раз Турция там — не сопредседатель, про нее ничего не сказали. Зато об этом много говорили турецкие эксперты, они прямо это подчеркивали и спрашивали, почему до сих пор Путин не позвонил Эрдогану, почему Турцию не приняли во внимание, почему ее нет за столом переговоров и так далее?

Все это очень сильно чувствовалось. Также многие эксперты в Турции считали, что раз Турция имеет такое влияние и именно ее поддержка, наибольшее подбадривание, сильно влияет на то, что Азербайджан продолжал вести наступательные бои. Так это воспринимается Турцией.

Поэтому Турция должна быть более серьезной частью этого процесса, направлять обсуждение всех этих вопросов. Более того, в Турции еще говорили, что Азербайджан как раз на вот этих 11-часовых переговорах предлагал усилить роль Турции, сделав ее сопредседателем группы, но Турцию туда не внесли.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев