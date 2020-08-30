Параллели: бархатная революция в Армении и протесты в Белоруссии

Почему Армения после прихода кабинета Пашиняна вслед за другими бывшими братскими республиками взяла курс на отход от России? Как связаны все революционные события на постсоветском пространстве? Как и кто это организует? Как это можно и нужно пресечь? Как в Армении смотрят на события в Белоруссии? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал армянский политолог Арман Бошян.

Читайте начало интервью:

— Арман, почему нынешняя армянская власть проводит курс на отход от России, всё дело — в деньгах?

— В итоге — да. Разница в том, что Россия просто помогает, а Запад вкладывает средства в конкретные программы, чтобы сделать Армению очередным плацдармом для наступления на Россию. У России нет государственной стратегии по установлению так называемого культурного влияния или по ведению гибридной войны.

А Запад такую стратегию проводит неуклонно, она — многоуровневая. У нас такая тенденция началась сразу с приходом правительства Пашиняна, она сохраняется и будет продолжаться. Мелкими шагами они целенаправленно ведут курс на ослабление российского влияния. Но вопрос ведь не только в деньгах.

— А в чем?

— Вопрос в том, чтобы находить правильных людей. России нужно находить прослойку, которая априори связана с Россией, проводить актуальные культурные мероприятия, а не просто стихи Пушкина читать или спектакли показывать.

Это, конечно, хорошо и понятно, но надо также демонстрировать, например, совместные достижения в период советской власти.

Ведь в Армении был в свое время Космический городок, можно реконструировать его, сделать выставочный комплекс. Важно работать с молодежью. Есть в Армении филиал МГУ, Славянский университет, но даже там преподаватели антироссийскую агитацию ведут.

Влияние России сейчас больше осталось только в историческом плане — исторически сложившееся влияние, только инерционно оно сохраняется. Я не вижу структурно проводимых действий, в отличие от ваших западных так называемых партнеров.

— У нас сейчас есть даже такое мнение, что пусть бывшие советские республики пойдут на Запад, попробуют всего этого хлебнуть, нагуляются и тогда попросятся обратно.

— Так не бывает. Потому что народ не может ничего хотеть. Хотеть может индивид. Великие люли народа могут заставить хотеть весь остальной народ. Народ в массе своей — это очень-очень легко управляемая масса людей. Особенно легко люди управляются посредством негативных чувств.

Общественное мнение формируется благодаря авторитетам, которые вышли из этого народа. Народ никогда не перебесится. Ведь уже года в Армении ухудшается экономическая ситуация, а рейтинг власти падает очень медленно, потому что агитация ненависти и возможность кого-нибудь просто так побить дают еще больше энергии, чем та, когда тебя кормили.

Меня сейчас тоже обвиняют, что раз я эту власть не боготворю, значит, я за ту — прежнюю. Хотя я вообще-то против нее действовал. Просто это — тупая, но эффективная деструктивная стратегия, разработанная в западных институтах, по разобщению и стравливанию людей.

Они навязывают, что если ты — не за красных, значит — за белых. А если ты — не за красных и не за белых, а просто за справедливость?…

— Можно ли провести параллели между произошедшими протестами два года назад в Армении и нынешними событиями в Белоруссии, а также в разное время в других бывших советских республиках?

— В 2018 году здесь было достаточно организованное сопротивление, участвовали различные центры управления, которые выводили людей на улицы. Я хорошо знаю, как это происходило изнутри. Студентов буквально насильно отправляли на улицу, IT-компании выводили людей на улицу, просто приказывали: сегодня не надо работать, идите митингуйте.

Всё это было. И всё это было известно власти Сержа Саргсяна, но он не предпринимал меры, чтобы эти НКО и другие центры управления ликвидировать или хотя бы изолировать. Процессы, которые происходят в Белоруссии, делаются по той же кальке.

В Белоруссии — схема такая же, но сложнее

Причина в том, что Лукашенко очень сильно задержался во власти, а любая, даже самая хорошая власть, должна иметь сменяемые лица. Хотя Белоруссия — это высокоиндустриальная страна, там не разворовали вообще ничего, поэтому Лукашенко действительно популярен.

Он сохранил бесплатную медицину и другие социальные завоевания, очень много хороших условий и так далее. Но факты показывают, что революции не связаны с уровнем жизни. Революции связываются с уровнем эмоций. Если эти эмоции правильно подогревать, народ выйдет на улицу, потому что можно кого-то безнаказанно побить.

Особенно если речь идет о подростках, у которых тестостерон в этом возрасте повышен, поэтому есть желание кого-нибудь побить, тем более, если это можно сделать безнаказанно. Вообще очень сильно можно использовать подростков. Что делается, кстати, и в Армении. Я уж не говорю об Украине.

Все эти сценарии: украинский сценарий, грузинский, армянский отрабатывались и продолжают реализовываться по одной схеме. Более сложная версия реализуется в Белоруссии, и причина в том, что Лукашенко слишком задержался, но у него есть авторитет.

Ему давно надо было подготовить преемника, но все такие власти на одни и те же грабли каждый раз наступают. Да, он — хороший президент. Он — не диктатор, конечно, а авторитарный и сильный лидер. Он понимает слабость института демократии, поэтому он — авторитарный.

Но возникает вопрос: каким образом и откуда в Белоруссии взялись все эти протестующие, пошли все эти процессы, сразу появились все эти дымовые шашки, коктейли Молотова и так далее? — А потому что есть организованные центры управления, которые группы локальные создают по всей стране.

Если КГБ Белоруссии выявит источники финансирования и организаторов (а это — небольшие группы, порядка тысячи человек на всю Белоруссию), и их изолирует — всё, эти процессы рассосутся. Сможет ли это сделать КГБ Белоруссии, я не могу гадать.

Но от кровопролития Белоруссию надо остановить любой ценой. Потому что дальше, если, не дай Бог, там будет переворот, то начнется деиндустриализация и 90-ые, разворуют все заводы.

Сейчас Белоруссия даже троллейбусы производит, автомобили, телевизоры — они всё производят. У них бесплатная медицина, у них очень высокоразвитая система экономики. Да, она социалистическая, но она развитая.

Лукашенко — сильный лидер, и он сможет это остановить, если будет правильно действовать. А что касается антироссийских выпадов Лукашенко — время покажет. Но мне почему-то кажется, что это была игра для отвода глаз. Реальных организаторов — из Чехии, Польши, Украины и так далее — он уже начал называть.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев