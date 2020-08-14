Почему власти Армении боятся ТВ России?

В Армении ограничили вещание российских телеканалов (Первый канал, "Россия", "Культура"). По мнению Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию, эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Что это означает и почему такое произошло? Какие темы в российском контенте не устраивают правительство Армении? Востребованы ли российские СМИ?

Большинство молодых армян после выхода на рынок труда будут работать в сферах или даже на территориях, где русский язык необходим, так как Армения — член ЕАЭС. Это не учитывается? "На фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение", — заявили в посольстве Российской Федерации в Ереване.

Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" рассказал армянский политолог Арман Бошян.

— Арман, пожалуйста, расскажите нам, что там случилось в Армении с русскими телеканалами. Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию сочла, что они несут угрозу национальной безопасности Армении. Чем российское вещание угрожают национальной безопасности Армении? Почему отключили наше телевидение?

— Да, такое было, но потом в результате переговорного процесса все-таки достигнуто соглашение, что российские каналы останутся в эфире бесплатной сетки. Но это не меняет саму тенденцию, которая установилась в Армении с 2018 года.

Антироссийская тенденция в Армении укрепилась еще при предыдущем президенте Серже Сяргсяне, благодаря его попустительству всяческим подрывным организациям, которые присутствуют в Армении на иностранные деньги.

Уже тогда фактически были сформированы агенты влияния (разведка, различные манипулятивные технологии, информационные атаки) и организована широкая агентурная сеть.

Армения — инструмент гибридной войны

Это — элемент гибридной войны, которая происходит на всем постсоветском пространстве, только в разных республиках она учитывает особенности национального менталитета. В Армении с 2018 года очень сильно укрепилась власть определенной группы лиц, которые представляют прозападную повестку.

Было бы хорошо, если бы это приводило к улучшению уровня жизни, каким-то положительным изменениям, но нет, да эти люди никогда даже и не озвучивали, что они пришли что-то улучшить. Свои задачи они никогда не скрывали. Их основная задача — ослабить российское влияние в регионе, для того чтобы изменить расклад политических сил в нашем регионе.

Армения в силу уже своего географического положения и культурного и религиозного статуса естественно тяготеет к России. Наша национальная безопасность напрямую связана с Россией. Армении напрямую зависит от России не только по энергоносителям и оборонным вопросам, но и в культурном плане. Дальше нас начинается уже большой исламский мир. Армения представляет из себя своеобразную цивилизационную границу между нашим христианским миром и исламским. Исламский мир нам, конечно, не враг, но это — разные миры.

Географическое положение Армении стратегически очень важно. Очень большой интерес представляет наш регион для таких игроков как США, Китай, Россия, та же Турция, Иран. Поэтому армяно-азербайджанский конфликт еще долго будет элементом всевозможных манипуляций в большой игре крупных международных игроков.

Стратегия ненависти

Отключение телеканалов России — тоже одна из манипуляций в этой игре. Это — продолжение антироссийской повестки, которая после победы так называемой бархатной революции сформировалась в Армении уже на государственном уровне.

Я давно выступаю против той модели демократии, которая навязана сегодня во всем мире. На ведущие государственные должности назначаются люди, которые в управлении ничего не понимают, у них нет соответствующих знаний.

Просто институт демократии — это институт манипуляций. Толпой можно манипулировать, а наиболее эффективная энергия для манипуляций — негативная.

Технология провоцирования ненависти позволяет легко управлять людьми. Вот поэтому уже два года в Армении ненависть стала чуть ли не государственной стратегией.

— Ненависть к кому? Ко всем?

— Ненависть ко всем, кто не разделяет, не восхваляет, не поклоняется этой новой так называемой власти, их целям и действиям. Ненависть постоянно разделяла армян на черных и белых, правильных и неправильных, красных и фиолетовых, и так далее. Это — уже буквально государственная стратегия.

Хотя Армения и армянский народ — это очень тесная связь с Россией, с русским народом, со всей российской цивилизацией. Эта связь имеет настолько давние корни, что какая бы власть ни была, она вынуждена с этими реалиями считаться.

Политика мелких пакостей

Политика — это искусство возможного. Нынешний режим не может сразу разорвать связи с Россией. Поэтому они ставят задачу ослабления влияния российской культуры, российских элементов на территории Армении и вообще в Закавказье.

Они эту задачу не могут быстро решить, потому что если они попробуют резкие шаги делать, они у власти не останутся, ибо армяне повязаны с Россией очень сильно на даже уровне семей. Более того — полстраны живет от финансовых поступлений, которые происходят не из Америки, а именно из России, родственники помогают.

Поэтому сейчас их проводится политика мелких пакостей. Она началась с того, что арестовали генсека ОДКБ. Потом на российский бизнес начались наезды, вроде как они там что-то налоги не платят. Причем озвучивались совершенно смешные суммы. Компания, которая инвестировала полмиллиарда, якобы не доплатила 20 тысяч долларов.

Такая стратегия мелких пакостей мне больше напоминает некий элемент игры для отчетности хозяевам. То же самое касается и наезда на телеканалы. Власти объявили, что сейчас мы это ограничим, запретим, потому что мы — вообще такие патриоты-патриоты. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев