На чью безопасность работают власти Армении?

В Армении отменили вещание российских телеканалов (потом всё-таки снова вернули) из-за угрозы национальной безопасности. В чём армянские власти увидели угрозу? И чьей безопасности? Почему Никол Пашинян стремится отойти от России? Почему постсоветское пространство всё больше отдаляется от России? Какова конечная цель американских политтехнологов? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" рассказал армянский политолог Арман Бошян.

Читайте начало интервью: Почему власти Армении боятся ТВ России?

— Арман, в чём армянские власти увидели угрозу национальной безопасности — в контенте или русском языке?

— Угроза национальной безопасности, по мнению наших властей, следующая. — Армянское телевидение представляет из себя смесь довольно дешевых сериалов и хронического отупления населения. Я, конечно, понимаю, что российское телевидение — тоже далеко не ангел, но есть и действительно полезные передачи и целые каналы. Но, например, телеканал "Культура" — прекрасный телеканал.

И тут вы понимаете, что речь состоит в том, чтобы разорвать культурные связи. Телеканал "Культура", например, даёт много полезной информации и способствует укреплению культурных связей. Его в Армении очень многие смотрят, особенно старшее поколение. Значит, надо его из сетки убрать.

А что такое для них национальная безопасность… Они же не говорят, национальная безопасность какой страны. Они же не называют Армению. Может быть, это — угроза национальной безопасности других стран. Для них и для нас национальная безопасность родной страны — совершенно разные понятия.

В нашем регионе очень большую роль играет Турция, в которой частенько взыгрывает дух бывшей Османской империи. Россия усилила свое влияние в неё благодаря продаже оружия, благодаря политическим и дипломатическим маневрам очень серьезным.

Как уничтожают Армению

Россия за последние годы в целом сильно усилила влияние на Ближнем Востоке, а по Турции вообще были сделаны просто феноменальные дипломатические шаги со стороны Путина и его команды.

Но Турция — это такая сварливая страна, которая периодически куда-то рвётся, на кого-то нападает. У нас, в Армении, уже 20 лет эти ура-патриоты антироссийские пытаются говорить, что Турция стала уже цивилизованная и пушистая, она на Армению не нападет. Да что вы — как бы ни так!…

Она еще в 1993-м пыталась на нас напасть. Совсем недавно, когда в июле были столкновения на армяно-азербайджанской границе, Турция фактически подготовила войска для вторжения на территорию Армении, и только учения российской военной базы и усиление российского военного присутствия остановило Турцию от военной агрессии против Армении.

Люди, которые работают на ослабление российско-армянского союза, работают на укрепление институтов других стран и во вред, на уничтожение нашей страны. И все это делается массированно и планомерно. Происходит сознательное заражение этим нашего народа, все это постоянно вбивается в головы простых людей.

Сам премьер-министр, его кабинет и другие высокопоставленные лица проводят такую политику. Но не только они. Именно на это у нас сейчас работают не просто какие-то отдельные лица или группы, а даже целые институты.

— Секретарём Совета Безопасности Республики Армения сейчас является очень интересный господин Армен Григорян. Он — бывший глава Transparency International, многие годы верой и правдой служил этой американской правозащитной организации. Понятно, в какую сторону там он будет волну гнать и о чьей безопасности заботится. Никол Пашинян — тоже абсолютно прозападный товарищ?

— Конечно, Никол Пашинян — абсолютно прозападный товарищ. С их помощью, благодаря технологиям цветных революций он и пришел к власти. Россия же проигрывает свое влияние на постсоветском пространстве, хотя выигрывает на Ближнем Востоке, в Южной Америке и в Антарктиде, и чуть ли не по всему миру. Она — реально сверхдержава.

Почему так происходит в странах её ближайшего окружения? — Каким-то волшебным образом по всей территории постсоветского пространства идут процессы, которые потом в гибридном, уже более усложненном виде, обязательно будут пробоваться в России.

Цель Запада — развал России

Эти процессы сначала прокатились по Грузии, потом развернулись на Украине, потом дошла очередь Армении, сейчас вот Белоруссию пытаются раскачать по тому же, кстати, сценарию, который везде шёл. Но это все потом будет, это все генеральная репетиция. Цель — совсем не Армения или другие периферийные республики.

Конечная и главная цель — Россия. Задача состоит в том, чтобы в России сменилась система политического управления, чтобы Россия снова вернулась в 90-е, именно в 90-е, потому что, когда Россия лежала в руинах, её все любили. А когда Россия снова стала сверхдержавой, теперь её снова ненавидят и боятся.

Армения же в военном отношении — стратегически важный регион, поэтому является этапом на пути к решению этой задачи. Поэтому хотели запретить каналы, но потом все-таки передумали. Типа прошли переговоры — они остаются. Но мелкую пакость этим попытались в очередной раз сделать, показать хозяевам, что стараются.

Можно отчитаться, что работают в правильном, нужном им направлении. Но ведь реалии всё равно таковы, что армян не оторвать от России — связи слишком большие. Но эта тенденция, я думаю, сохранится еще в ближайшие как минимум пять лет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев