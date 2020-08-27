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Автор Любовь Степушова

Почему Армения отходит от России?

Мир » Бывший СССР » Армения

Знают ли еще в Армении Россию и русский язык? Зачем он нужен армянам? Почему армянские власти стремятся вычеркнуть русский язык? Как население и власть относятся к России? Почему Никол Пашинян работает на демонтаж российско-армянских отношений? На кого работает нынешний режим? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал армянский политолог Арман Бошян.

Читайте начало интервью:

— Арман, армянская молодежь говорит по-русски?

— Да, с русским языком у нас ситуация, конечно, получше, чем в Грузии, хотя и не идеальна. Но по-русски понимают все. А если убрать российские телеканалы из сетки, как хотели сделать нынешние власти, тогда со временем гораздо меньше людей будет говорить по-русски. Ведь нынешнее руководство Армении все равно будет пытаться, как-то это сделать.

Русский язык — это язык международного общения. Никто же не говорит, что не надо армянским языком владеть. Армянский язык — это великий язык, но армянин обязан знать несколько языков, потому что огромного количества литературы (я уже не говорю об Интернете) просто нет на армянском языке.

Если ты хочешь получить знания, тебе надо владеть хотя бы русским, желательно в совершенстве, и английским. Ограничивать языковую тенденцию в Армении, Грузии — это означает ограничивать знания людей. Не потому, что свой язык — плохой, а потому, что огромное море информации, которая есть в мире, доступна на международных языках.

Поэтому когда идет ограничение международного языка на территории маленькой страны, идет речь о том, чтобы сделать невозможным получать достаточную информацию, знания, прежде всего молодежи, чтобы они не понимали вообще, что происходит в стране и мере, что такое демократия и так далее.

Манипуляции демократией

А сейчас демократия стала манипуляцией. Ведь люди же не головой выбирают, а сердцем, эмоциями, а сердце не всегда может правильно подсказывать, потому что речь идет о симпатиях, которые часто возникают благодаря популистским заявлениям политиков, а не их профессионализму.

Когда люди садятся в самолет, то командира корабля не из пассажиров же выбирают, кто больше понравится. Вы доверяете тому, кто точно знает и умеет управлять самолетом. А почему управление государством нас приучили доверять кому попало, кто больше орет на площади?…

Я должен признать, что манипуляционные технологии, которые использовались в Армении, оказались очень успешными. Россия же свою информационную стратегию ведет очень топорно, это касается прежде всего российских телеканалов. Это — полное игнорирование оппозиции.

Если бы Россия не игнорировала оппозицию при Серже Саргсяне, с оппозицией была бы проведена определенная работа, то сейчас бы в правительстве Армении были бы люди, которые бы знали Россию благодаря личным контактам, культурным связям и так далее, лучше бы относились к России.

Американцы работают по всем фронтам. Они работают и с властью, и с оппозицией, и с маргиналами — да с кем угодно. Они со всеми работают, всех финансируют, и у них выстроена очень правильная стратегия по усилению так называемого гражданского влияния.

По запрету российских телеканалов, я ожидал, что потом все равно скажут: а, ладно, договорились, не будем запрещать, пусть вещают. Это — цирк. Никакой опасности от них нет не только Армении, но и этому режиму.

Хотя экономического положение за последние два года стало намного хуже, чем было до этой так называемой революции, уровень жизни людей упал, цены повысились, все стало хуже.

— Так всегда после революции.

— Налоги повысились. Налог на недвижимость повысили в четыре раза, и это — при нищем населении. Принимаются законы, абсолютно абсурдные и вредные. Правительство занято разработкой секс-просвета для детей в школах. Вы представляете — это делает правительство первой христианской страны?!

Технологии ненависти

Но эта власть имеет определенный процент доверия только за счет того, что пропагандируется ненависть, потому что негативную энергию в людях всегда можно пробудить. В 30-40-е годы всю великую немецкую нацию превратили в нацию-преступника. Ведь именно рядовые немцы убивали и зверствовали.

Ненависть в людях легко пробуждать, легко ненавистью манипулировать. В Армении эта тенденция началась в 2018 году. С тех пор постоянно проводится агитация насилия и ненависти. А созидать они не умеют. Они не умеют строить. Они не знают, что такое построить завод, открыть институт. Они даже не знают, что это такое.

Когда они пришли к власти, у нас был прекрасный мозговой центр, в котором вопросы стратегической безопасности и национальной безопасности анализировали ведущие специалисты страны. Первое, что сделал Никол Пашинян, закрыл этот клуб. Ему это не нужно.

Его волнует безопасность совсем другой страны — той, которая привела его к власти. Такая тенденция сохраняется. Мелкими шагами власть Армения постоянно движется в направлении на отход от России, ослабление российского влияния. При этом Армения заключила новые договора по поставке оружия из России. Получается, что какое-то другое крыло работает.

Сам Пашинян — очень неоднозначная личность. Он себя как публичная личность вести не умеет. Он только постоянно манипулирует эмоциями. Вся его команда — это целиком бывшие адепты различных американских и европейский НКО. Все они — не только антироссийские, но и антиармянские.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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