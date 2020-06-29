Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России

Александр Лукашенко всего в двух случаях был союзником России, в остальное время он был союзником российских ресурсов, считает эксперт Андрей Суздальцев.

В Беларуси Майдан? Лукашенко терпит полное фиаско?

"Страшный сон России — Белоруссия — не союзник"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за отношений России с Литвой, Латвией и Эстонией, которые "считают ее злейшим врагом", а также с Польшей и Украиной, у Москвы осталось "единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой", — Минск.

"Россия в страшном сне не может представить, что нет у нее больше этого союзника", — считает Лукашенко.

"В этом плане я всегда им ( в Кремле) говорю: "Вы добром должны звать к себе Беларусь". Когда уже начинает очень искрить, говорю: "Мы выстоим, но с кем будете вы?", — добавил президент в ходе встречи с представителями Минской области.

Минск всего два раза был союзником Москвы

Как сказал "Правде.Ру" политолог, специалист по странам СНГ, заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Лукашенко находится у власти двадцать шесть лет, и за эти годы от Белоруссии в пользу России было два голосования на Генеральной Ассамблеи ООН, которые носят рекомендательный характер.

"Всё, больше мы не знаем ни одного случая, когда Белоруссия выступала бы в союзничестве с Россией. На самом деле Лукашенко — союзник российской нефти, газа, рынка, технологий, которые он успешно перепродает, но он не союзник русского народа, российского государства ", — отметил Андрей Суздальцев. "Русский народ для него это пьяное быдло, это варвары, без денег и мозгов, и без знака качества, но, в общем-то, Лукашенко и Белоруссии не союзник", добавил эксперт.

Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко вспомнил о союзничестве в связи с тем, что "надо с чем-то ехать к Путину на встречу завтра в Тверскую область под Ржев".

"Я думаю, что Владимир Путин прекрасно знает об этом двуличии Лукашенко, и наверное, на такие уловки не поддается", — сказал эксперт.

Минск поступает так, что Украина отдыхает

Политолог недоумевает, почему "он все еще наш союзник, хотя иногда поступает так, что Украина отдыхает".

"Допустим, Лукашенко рейдерским способом захватил банк, разграбил его, сейчас выясняется, что вытащили коллекцию, разграблен депозитарий, банковские ячейки разгромлены, некоторые видные представители администрации в этом банке незадолго до разграблении брали большие кредиты, и все сходит с рук", — отметил Андрей Суздальцев.

Заметим, что 12 июня возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. Был задержан и бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико.

По словам Лукашенко, "640 млн долларов через Белгазпромбанк отмыли и в Латвию перечислили".

Он добавил, что информация о происходившем в банке пришла из США: запрос был направлен еще 2,5 года назад, но данные были предоставлены только в декабре 2019-го.

В совместном заявлении "Газпрома" и Газпромбанка, которым принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, задержания назвали противозаконными и заявили о планах добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.

Читайте по теме: Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог

Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко

Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа