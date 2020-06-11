Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог

Белоруссия потеряла интерес к созданию союзного государства с Россией. Россия же со своей стороны настаивает на исполнении договоренностей.

Из-за возникшего недопонимания в Белоруссию лично поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Так ситуацию объяснил политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

"Как известно, сейчас уже полтора года между Россией и Белоруссией обсуждается усиление интеграционных процессов. Наши страны активно обсуждают, спорят по этому вопросу. Мнения насчет того, как должна проходить в дальнейшем интеграция, расходятся. Плюс Белоруссия не заинтересована в дальнейшем развитии проекта союзного государства, а Россия настаивает на реализации того, что было подписано при его основании. Весь этот круг противоречий касается самых разных сторон межгосударственных отношений. Поэтому это сложные, комплексные проблемы, которые активно обсуждаются и широкой общественностью", — пояснил эксперт.

Еще одна важная причина поездки Лаврова в Белоруссию - выборы

Неменский также отметил, что еще одной важной причиной поездки Лаврова стали выборы президента, которые пройдут в Белоруссии в августе.

"Лукашенко уже заявил, что предвыборная кампания идет несколько не так, как ему хотелось бы. Уже проявил свое недовольство. Соответственно, необходимо обсудить в прямом разговоре возможные варианты того, как будут проходить эти выборы, действия двух государств. Со стороны Лукашенко звучали некоторые обвинения не в адрес официальной России, но в адрес некоторых представителей России. Так что, наверное, эта тема также будет обсуждаться", — заключил политолог.

Напомним, Сергей Лавров прибудет в Белоруссию 19 июня.